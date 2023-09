Ligue 1 : l'OM battu à Monaco pour la première de Gennaro Gattuso

Première ratée pour Gennaro Gattuso sur le banc olympien. L'Olympique de Marseille, dirigé pour la première fois par son nouveau coach italien, s'est incliné, samedi 30 septembre, sur la pelouse de l'AS Monaco (3-2) à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1. Avec ce succès, les locaux prennent provisoirement la tête du championnat.

L'aventure de Gennaro Gattuso sur le banc marseillais avait pourtant si bien commencé. Les Olympiens, par l'intermédiaire de Ndiaye, ont ouvert le score au bout d'une trentaine de secondes de jeu. Les Monégasques ont rapidement recollé au score grâce à Maghnes Akliouche (8e).

Dix minutes plus tard, Samuel Gigot a de nouveau donné l'avantage à l'OM (18e) mais Folarin Balogun a égalisé pour les locaux du soir (23e). Après un début de rencontre très spectaculaire, il a fallu attendre la 52e minute pour avoir un cinquième but dans cette partie. Maghnes Akliouche s'est offert un doublé et a inscrit le but de la victoire.

Battu (4-0) par le PSG au Parc des Princes la semaine passée, l'OM enregistre une deuxième défaite consécutive malgré l'arrivée de Gennaro Gattuso, à la place de Marcelino. L'entraîneur italien dirigera son premier match au Vélodrome, ce jeudi 5 octobre, à l'occasion de la venue du club anglais de Brighton en Ligue Europa.

