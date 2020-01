Noël Le Graët "menteur" : la Fédération répond à Véronique Rabiot

et AFP

publié le 17/01/2020 à 18:44

La Fédération française de football a tenté de réunir le président Noël Le Graët et Adrien Rabiot pour évoquer l'avenir du joueur en équipe de France, mais l'intervention de sa mère et conseillère a fait capoter le projet, s'est justifiée la FFF vendredi 17 janvier, en réponse à Véronique Rabiot.

International à six reprises, le milieu de 25 ans n'a plus été rappelé depuis son refus d'être réserviste au printemps 2018, juste avant le Mondial remporté par les Bleus en Russie. "J'ai sollicité Adrien Rabiot pour qu'il vienne s'expliquer dans mon bureau. Et c'est Madame Rabiot qui a répondu en disant qu'elle voulait venir d'abord elle toute seule au rendez-vous. Je lui ai dit qu'il n'en était pas question, même en rêve", avait affirmé après le tournoi Noël Le Graët.

Véronique Rabiot a livré sa version jeudi 16 janvier sur la chaîne L'Équipe. "Je sais que les journalistes disent que j'ai eu des contacts avec Noël Le Graët, ce qui est faux. (...) Aujourd'hui, tout à fait droit dans mes bottes, je vous dis : 'Noël Le Graët est un menteur'. Je n'ai en aucune manière parlé avec Noël Le Graët".

Interrogée par l'AFP, la Fédération reconnaît que Véronique Rabiot n'a jamais eu de contact direct avec le président de la FFF, mais affirme que Noël Le Graët n'a jamais prétendu cela. Les propos de Le Graët dans L'Équipe étaient donc "totalement vrais factuellement", insiste-t-on à la FFF, en précisant que le dirigeant de 78 ans ne s'exprimerait pas sur le sujet.