Équipe de France : Karim Benzema tacle Noël Le Graët sur les réseaux sociaux

publié le 17/11/2019

Cette fois, les choses sont on ne peut plus claires. Si Didier Dechamps n'a jamais caché qu'il était contre le retour de Karim Benzema en équipe de France, le président de la Fédération Française de football (FFF), Noël Le Graët, a affirmé que le joueur du Real Madrid est d'ores et déjà en retraite internationale : "L'aventure France est terminée".

Karim Benzema n'a mis que quelques heures a répliqué en postant un message sur ses réseaux sociaux : "Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur ! Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale".

L'attaquant français va même plus loin et ajoute que "si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons". Il fait ici référence à sa double nationalité franco-algérienne mais son hypothèse de jouer pour l'Algérie reste irréalisable puisque les règlements Fifa interdisent de porter le maillot d'un autre pays après avoir honorer une première sélection. Karim Benzema en compte 81 avec le maillot de l'équipe de France.

