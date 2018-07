publié le 28/06/2018 à 07:07

Sortie première du groupe C, la France affrontera samedi 30 juin la redoutée équipe d'Argentine, qualifiée in extremis en huitième de finale. Un scénario peu rassurant que beaucoup voulaient éviter à tout prix. Pour cause, les Bleus peinent à convaincre depuis le début de la Coupe du monde.



"On a fait trois matches catastrophiques", a regretté Pascal Praud au micro de RTL. "Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y a pas de style, il n'y a pas de désir", a-t-il expliqué. Une confrontation décisive dans laquelle les leaders des Bleus sont attendus au tournant. Antoine Griezmann le premier. Noël Le Graët, président de la Fédération française de Football, pourra livrer en exclusivité son sentiment sur ce début en demi-teinte en Russie.

Autre grande absente de cette phase de poule : l'entrain des supporters tricolores."Au delà du jeu, ce qui me marque, c'est l'absence complète d'émotions et la déception abyssale des supporters qui n'ont rien vu du tout", s'est lamenté Vincent Duluc. Une déception sur laquelle le président de la Fédération française de Football reviendra.