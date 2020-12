Coupe de France : pour Le Graët, "elle aura lieu cette année, c'est sûr"

publié le 03/12/2020 à 14:26

"La Coupe de France de football est-elle morte ?", a demandé Jean-Jacques Bourdin ce mercredi à Jean Castex. "Oui", a balbutié le Premier ministre, sans officialiser son annulation. Pour cause, celui-ci a affirmé que le sport collectif amateur ne pourra pas reprendre le 15 décembre. Si le Premier ministre enterre donc la compétition, Noël Le Graët lui, n'est pas du même avis.

Le président de la Fédération Française de Football a réagi aux déclarations de Jean Castex un peu plus tard mercredi. "Quelle annulation ? Mais ce n'est pas cuit pour la Coupe de France !", déclare le patron de la FFF au Parisien. Selon lui, "la Coupe de France aura lieu. Après, évidemment, plus on attend, plus cela devient compliqué. Mais pas impossible".

"De toute façon, en ce moment, cela change tous les jours. Ce qu'on annonce ce matin n'a rien à voir avec ce qui a été évoqué deux jours plus tôt. Cela change tous les jours", dit-il encore au Parisien. Il faut dire que le discours de Noël Le Graët lui-même, a changé sur la tenue de la Coupe de France.

Date butoir le 30 janvier ?

En effet, ce n'est pas avec la même assurance et le même optimisme que le président de la FFF évoquait le sort de la compétition sur France 3, trois jours plus tôt. "C'est presque cuit… Je ne vois pas comment disputer cette compétition dans les dates sauf à jouer jusqu'à fin juillet", disait-il dimanche.

Vous l'aurez compris, la tenue de la Coupe de France ne tient qu'à un fil. L'édition 2020/2021 n'est pour l'instant pas officiellement annulée mais suspendue. Suspendue surtout à une date de reprise du sport amateur. On ne peut pas pour autant la suspendre indéfiniment et des décisions concrètes vont certainement être prises dans les prochaines semaines.

"On peut tenir jusqu'au 30 janvier. Après, si je le dis trop fort, on va me demander d'attendre jusque-là", sourit Le Graët. "Mais je le répète, pour moi c'est très clair : la Coupe de France aura lieu cette année. C'est sûr", affirme t-il au Parisien.