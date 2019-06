Neymar entendu par la police dans l'affaire de viol dont il est accusé

publié le 07/06/2019 à 16:45

Neymar a été entendu par la répression des crimes informatiques de Rio de Janeiro, dans la soirée du jeudi 6 juin. Accusé de viol et violences par la mannequin Najila Trindade Mendes de Souza, la star du PSG s'était défendu dans une vidéo publiée sur Instagram. C'est pour avoir diffusé ces échanges avec son accusatrice qu'il s'est présenté au commissariat.



L'attaquant ne s'est pas exprimé à son arrivée ni à sa sortie du poste de police. En revanche, son avocate a déclaré : "Nous avons témoigné pour tirer au clair tout ce qui devait l'être à nos yeux. Nous sommes extrêmement confiants. [...] Nous prouverons l'innocence de mon client."

La plaignante s'était exprimée à la télévision brésilienne, mercredi 5 juin. Elle affirmait alors avoir été agressée puis violée" dans un hôtel parisien le 15 mai dernier, après deux mois d’échanges virtuels. "Il était agressif, totalement différent du garçon que j'avais connu dans nos messages", explique-t-elle, précisant qu'il était bien dans son "intention d'avoir une relation sexuelle avec lui".



De retour au Brésil, elle passe un examen médical qui évoque des hématomes sur les jambes et les fesses, de problèmes gastriques et des symptômes post-traumatiques. Mais elle attend un an pour porter plainte, expliquant qu’elle était trop "secouée émotionnellement". Une vidéo dans laquelle on la voit frapper Neymar dans une chambre d'hôtel et l'accusant de l'avoir agressée la veille a également été diffusée.

Le joueur brésilien nie les faits et se défend

Dans une vidéo sur son compte Instagram, le joueur de foot assure qu’il est tombé dans un piège. Jair Bolsonaro, le président brésilien, a pris directement position en faveur de Neymar. "De ce que j'ai vu jusqu'à présent, il est innocent. Si on voit le contexte, elle traverse l'Atlantique, elle a fait cette interview et a dit qu'elle a été là-bas pour faire l'amour avec lui".



Victime d’une rupture du ligament de la cheville droite, Neymar a dû déclarer forfait pour la Copa América, une compétition continentale qu'il allait disputer avec ses coéquipiers de la Seleção. Une immense déception qui s'ajoute à ses déboires judiciaires.