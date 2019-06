et AFP

publié le 07/06/2019 à 11:17

Le président et propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, a reçu une offre de rachat du club d'une soixantaine de millions d'euros, a-t-on appris vendredi d'une source proche du club. Le dirigeant réfléchit actuellement à cette offre, a poursuivi cette source, confirmant une information de L'Equipe, même si elle est inférieure aux 100 millions d'euros généralement évoqués comme seuil minimum pour une vente par le dirigeant ou son entourage.



Selon le quotidien Ouest-France, le processus de vente serait même "bien engagé et pourrait se conclure dans l'été". La saison écoulée a été particulièrement éprouvante pour le dirigeant franco-polonais qui a notamment été affecté par les accusations implicites selon lesquelles il aurait été indirectement responsable du décès d'Emiliano Sala dans un accident d'avion parce qu'il avait poussé son transfert vers Cardiff.

Pris dans une enquête pour fraude fiscale, le dirigeant de 66 ans a également vu son rêve d'un nouveau stade privé s'évanouir quand les collectivités locales lui ont retiré leur soutien, justement à cause des ses ennuis judiciaires. L'hostilité d'une bonne partie du public nantais - pas un match ne se déroule à la Beaujoire sans des slogans ou des banderoles hostiles à son encontre dans la Tribune Loire où se situe le kop - a sans doute fini par user la détermination de l'homme d'affaires franco-polonais.

M. Kita dirige le FC Nantes depuis 2007, à l’époque, il ramène une stabilité financière et est artisan de la montée des canaris en Ligue 1 en 2007-2008. Malgré cela, les supporters ont souvent réclamé son départ. Notamment lors de l’exercice 2009-2010, année où le club est favori pour remonter en Ligue 1, et où la saison tourne au cauchemar (15ème de Ligue 2 et éliminé par la CFA 2 de Concarneau en Coupe de France).