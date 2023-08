Mondial féminin : la France bat le Maroc 4-0 et file en quarts de finale contre l'Australie

Le match entre la France et le Maroc a tenu ses promesses. Au bout de 23 minutes de jeu, la France comptait déjà trois buts d'avance. Après une ouverture du score de Diani, grâce à une combinaison parfaite à la 15ᵉ minute, deux buts coup sur coup de Dali (20ᵉ) et Le Sommer (23ᵉ) sont venus alourdir le score. En deuxième mi-temps, la dernière équipe africaine du Mondial 2023 a été plus tenace, et si elle s'est montrée menaçante, elle n'est pas parvenue pas à marquer pour autant. Le Sommer (70ᵉ) a enfoncé le clou avec un but de la tête en fin de match, sur un centre de Becho.

L'équipe surprise du Maroc avait éliminé l'Allemagne au premier tour à la suite de deux victoires sur le score de 1-0 contre la Corée du Sud et la Colombie, malgré une défaite 6-0 contre la "Mannschaft". Pour leur première participation en Coupe du monde, les joueuses marocaines ont directement accédé aux huitièmes de finale.

En face, l'Équipe de France monte en puissance au fur et à mesure des matchs. En tête de leur groupe au terme des trois journées de phase de poules avec 7 points, les Bleues ont pour ambition d'aller au bout, et de décrocher leur première étoile dans une compétition où l'Allemagne et les États-Unis ont été éliminés dès les phases de groupes. Plus tôt dans la journée, la Jamaïque a éliminé la Colombie et accède aux quarts de finale. Elles sont donc rejointes par la France, qui affrontera leurs hôtes australiennes au tour suivant.

Un match plein d'affects

Ce match avait évidemment une saveur particulière pour Sakina Karchaoui, qui s'est exprimée sur ses origines marocaines avant la rencontre : "Je suis Française d'origine marocaine donc c'est toujours un plaisir de jouer contre le Maroc. Je suis fière de mes origines." Elle a précisé : " J'ai deux parents 100% marocains. J'ai des frères et sœurs qui sont nés au Maroc."

C'était un match particulier également pour les treize joueuses marocaines qui évoluent en France, sans oublier les entraîneurs de chaque équipe qui ont un lien indéniable avec le pays de leur adversaire du jour. En effet, Hervé Renard a été entraîneur du Maroc chez les hommes entre 2016 et 2019, tandis que Reynald Pedros, l'iconique sélectionneur des Lionnes de l'Atlas, est Français. Le premier s'est exprimé sur le sujet : "J’ai de merveilleux souvenirs de mon passage au Maroc, je garde beaucoup d’amis. Maintenant, place au football. Même quand on fait un petit match entre amis, il faut le gagner. Donc, on est là pour se qualifier" avait-il avancé sans broncher.

Même professionnalisme du côté de l'ancien Bleu Reynald Pedros, qui est à la tête de l'équipe féminine marocaine depuis la fin de l'année 2020 : "C’est un match particulier parce que je suis Français et que mon staff est français, mais mon cœur est marocain. (...) J’aime vraiment ce pays, je l’ai découvert, j’y vis très bien, je suis très heureux d’entraîner là-bas. Aujourd’hui, je n’aurai absolument aucun scrupule, ni aucun remords à battre l’équipe de France."