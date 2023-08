Mondial féminin : Megan Rapinoe, la joueuse qui ne mâche pas ses mots

Vous vous demandez peut-être pourquoi il est essentiel que vos enfants connaissent la vie de Magellan, Pythagore, Zeus mais aussi le couteau suisse, le K-way ou encore Nina Simone, Frida Kahlo et Maya Angelou et tant d'autres ? Qui était Marie Curie et pourquoi une pomme a changé notre façon de voir le monde ?

Tous ces personnages, tous ces génies sont entrés dans la légende, certains ont changé le monde.

L'histoire de Megan Rapinoe. Médaillée d'or aux Jeux olympiques de Londres 2012 et double championne du monde (2015 et 2019), elle est avec Alex Morgan, la star incontournable de l'équipe des États-Unis. Hélas pour elle et son équipe, l'été 2023 a sonné le glas de l'hégémonie américaine sur les compétitions féminines. Les Américaines, doubles tenantes du titre, ont été éliminées du Mondial dès les huitièmes de finale par la Suède (0-0, 5-4 aux tirs au but) le 6 août à Melbourne, au terme d'une séance de tirs au but à rebondissements.

Après un bras de fer de près de trois heures, et sept tireuses différentes, les toutes puissantes Américaines ont fini par chuter, sur une ultime action "cruelle", selon leur sélectionneur Vlatko Andonovski. Il a fallu attendre l'assistance vidéo (VAR) pour que l'arbitre française Stéphanie Frappart valide le penalty de l'élimination signé Lina Hurtig, qui a franchi la ligne de but d'un cheveu.

Team USA a gâché plus tôt une balle de qualification, par sa jeune star Sophia Smith. Avant elle, Megan Rapinoe avait raté sa tentative pour la dernière apparition à une Coupe de monde de l'icône de 38 ans. "Cela ressemble à une mauvaise blague, un mauvais film", a-t-elle déclaré. Je sais que c'est la fin, et c'est triste."

Texte Jean Michel Billioud, illustré par Almasty.



