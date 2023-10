Mondial 2030 : 3 continents, 6 pays… Le centenaire XXL de la Coupe du monde se profile

En 2030, pour le centenaire de la Coupe du monde de football, la Fifa voit les choses en grand. La Fédération a annoncé ce mercredi les grandes lignes d'un Mondial inédit, qui se déroulera sur… trois continents. En effet, cette formule de la compétition, dont la première édition a eu lieu en 1930 en Uruguay, se tiendra en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud, les trois viviers de talents du foot mondial.

Les confédérations européenne, africaine et sud-américaine se sont donc accordées autour d'une candidature unique, une première dans l'histoire du tournoi, précise l'AFP. Cette candidature a été présentée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, mais prévoyant trois matches en Argentine, au Paraguay et en Uruguay.

Cent ans après la première édition à Montevideo, la Coupe du monde masculine "unira trois continents et six pays", promet l'instance du football, qui doit encore valider les critères techniques et n'attribuera officiellement la compétition que fin 2024.

Quid des supporters ?

Mais avec l'approbation "unanime" de cet unique dossier par le Conseil de la Fifa, la route semble d'ores et déjà dégagée pour cette organisation intercontinentale, promettant un montage politique et logistique complexe et de nombreuses questions autour de l'impact des grands événements sportifs.

Un format déjà critiqué par l'association Football Supporters Europe, qui déplore sur X (ex-Twitter) une formule "horrible" pour les supporters et "sans considération" pour l'environnement.

Pour l'heure, seule certitude : "Le premier de ces trois matches [qui débuteront en Amérique-du-sud, ndlr] sera, bien sûr, joué au stade où tout a commencé, le mythique Estadio Centenario de Montevideo, précisément pour célébrer la centième édition de la Coupe du monde", a annoncé Gianni Infantino, patron de la Fifa.

L'Arabie Saoudite se positionne pour 2034

Par ailleurs, un an après le Mondial 2022 au Qatar émaillé de polémiques sur l'attribution de cette Coupe en plein réchauffement climatique, et le respect des droits humains dans les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite a déposé sa candidature ce mercredi pour accueillir la Coupe du monde de foot en 2034. Une annonce attendue, qui conforte la monarchie pétrolière dans le rôle qu'elle souhaite jouer sur la scène du football international.

La Fifa a lancé l'appel aux candidatures pour l'édition de 2034 ce mercredi, limitant son invitation aux confédérations asiatique et océanique en vertu du principe de rotation continentale du tournoi. L'empressement de l'Arabie Saoudite, qui visait déjà le Mondial de 2030, n'est donc pas une surprise.