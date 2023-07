Nous y sommes. J-365 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, un évènement planétaire particulièrement attendu dans la capitale. 10.500 athlètes sont attendus au village olympique, dans des sites flambant neufs qui devraient être terminés. Un tableau grandiose s'annonce. Pourtant, l'envers du décor est moins prometteur.

Il y a quelques mois, un contrôle de l'inspection du travail avait révélé la présence de sans-papiers sur le chantier du village olympique. Dix travailleurs assignent des géants du BTP Vinci et Eiffage devant le conseil des prud'hommes de Bobigny. Parmi eux, Moussa, qui a passé plusieurs mois à travailler sur ce chantier. Il raconte avoir été exploité pour faire le gros œuvre, les tâches les plus dures et le sale boulot. Des journées harassantes, sans contrat, ni fiche de paye.

"En tant que sans papiers, tu t'es sacrifié pour garder ce boulot", affirme Moussa, qui indique ne "jamais" avoir été payé à la fin du mois, ni pour les heures supplémentaires effectuées. "Il y a des jours où vous pouvez aller jusqu'à 18h, 19h. J'ai fait jusqu'à 20h même", précise-t-il. "Ce qu'il s'est passé au Qatar (avant la Coupe du monde 2022, ndlr), c'est ce qu'il se passe ici, c'est la même chose".



Comme Moussa, ils pourraient être des centaines de travailleurs sans-papiers. "Nous avons affaire à des réseaux qui permettent de continuer ce type d'activité", indique Jean-Albert Guidou, de la CGT de Bobigny, qui parle des entreprises sous-traitantes qui les emploient comme d'un réseau mafieux. "Si une entreprise tombe, une autre prend sa place. Ce sont des entreprises où le capital social se situe à 1.000 ou 2.000 euros, avec des gérants de paille. Après, ils disparaissent, d'autres se créent. Ce sont toujours les mêmes qui tirent les ficelles", explique-t-il.

Ces entreprises sous-traitantes sont recrutées et travaillent pour les grands groupes du BTP chargés de livrer les chantiers des Jeux Olympique à temps. Certains ont renforcé les contrôles pour paraître exemplaires, mais surtout après les nombreuses plaintes et mises en examen.

