Coupe du monde 2022 : tous les continents représentés en huitièmes, une première dans l'histoire du mondial

La phase de poules de la Coupe du monde 2022 étant presque terminée, on peut déjà assurer que le tour suivant sera historique. Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, tous les continents, à l’exception de l’Antarctique bien entendu, seront représentés au stade des huitièmes de finale.

Alors que les équipes européennes, sud-américaines et africaines sont plutôt des habituées, les surprises sont à chercher de l’autre côté du globe. Représentant de l’Océanie, l’Australie s’est, en effet, brillamment qualifiée pour les huitièmes, après avoir successivement battu la Tunisie (1-0) et le Danemark (1-0) après une défaite initiale face aux hommes de Didier Deschamps. En 2006, les Australiens avaient déjà réussi à se hisser à ce stade de la compétition, mais lors de cette édition, aucun pays asiatique n'était sorti des poules.

Cette année, le Japon a surpris tout le monde en terminant premier d’un groupe pourtant relevé avec l’Allemagne et l’Espagne et complété par le Costa Rica. C'est la quatrième fois que l'équipe nippone retrouve la phase finale du tournoi. Autre surprise, la Corée du Sud a, elle aussi, pris rendez-vous avec les huitièmes de finale. En battant le Portugal (2-1) ce vendredi, les coéquipiers de Heung-min Son ont arraché leur qualification et sortent des poules pour la seconde fois après leur valeureux parcours à domicile en 2002.

