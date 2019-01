publié le 29/01/2019 à 17:02

Virer Leonardo Jardim pour le remplacer par Thierry Henry avant de remettre Jardim en poste : ce coup de billard à trois bandes va coûter près de 20 millions d'euros à l'AS Monaco. Cette somme comprend tout d'abord les indemnités de licenciement de Thierry Henry et de son staff technique.



Arrivé en Principauté en octobre dernier et sous contrat jusqu'en juin 2021, le champion du monde 1998, qui avait un salaire de 250.000 euros par mois, va toucher au moins 7 millions d'euros, auxquels il faut ajouter un peu plus de 600.000 pour ses adjoints. Licencié sans ménagement il y a trois mois et demi, Jardim à quant à lui reçu 10,5 millions d'euros de l'ASM, et son staff, de retour aussi, 1 million.

Ces chiffres sont minorés de 15 à 20% par l'AS Monaco. Mais de toute façon, l'argent n'est pas un problème pour le milliardaire russe Dmitri Ryblovlev propriétaire du club et habitué à jongler avec ces sommes astronomiques. 20 millions d'euros dépensés pour deux entraîneurs en trois mois, cela représente deux tiers du budget annuel de l'En Avant Guingamp, adversaire de Monaco pour une place en finale de la Coupe de la Ligue, mardi 29 janvier (21h05).