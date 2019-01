Monaco : Jardim déjà de retour pour succéder à Henry ?

publié le 25/01/2019 à 13:42

La première expérience de Thierry Henry en tant qu'entraîneur numéro 1 n'aura donc duré que 103 jours et se termine sur un échec monumental, sans que l'on sache vraiment s'il est fait pour ce métier. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (51 en 123 sélections), 41 ans, a été suspendu de ses fonctions par les dirigeants de l'AS Monaco, jeudi 24 janvier en début de soirée.



Même si le timing est surprenant, deux jours avant une rencontre très importante en Ligue 1 à Dijon et quelques heures après sa conférence de presse d'avant-match, l'éviction de l'ancien joueur d'Arsenal ou du FC Barcelone trottait dans la tête des dirigeants monégasques ces dernières heures.

Thierry Henry paye un bilan famélique (4 victoires en 20 matches) mais aussi une communication mal maîtrisée voire parfois injurieuse à l'image de ses insultes envers le joueur strasbourgeois Kenny Lala samedi dernier (il lui a lancé "la p... de ta grand-mère" après une remise en jeu monégasque).

8 millions d'euros d'indemnités

Qui va le remplacer ? À très court terme, Franck Passi assure l'intérim. Mais il y a de fortes chances de revoir une tête bien connue sur le Rocher : celle de Leonardo Jardim. Un peu plus de trois mois après son limogeage, le technicien portugais de 45 ans s'apprête à revenir par la grande porte à l'AS Monaco. Champion de France et demi-finaliste de la Ligue des champions en 2017, il devrait signer un nouveau bail dans les prochaines heures.



Les dirigeants de l'ASM, qui ne croyaient plus en lui début octobre, seraient aujourd'hui convaincus que leur ex-entraîneur est le plus à même de sortir le club de sa spirale négative. Jardim, qui avait touché 8 millions d'euros d'indemnités au moment de son éviction du Rocher, n'a jamais perdu le contact avec le vice-président du club Vadim Vasiliev. Il a repoussé ces dernières semaines des offres alléchantes venues de Chine et d'Arabie Saoudite et vit toujours en Principauté.





Mardi 22 janvier, dans une interview accordée au journal L'Équipe, l'ancien coach du Sporting Portugal faisait part de son envie de retrouver prochainement un banc de touche en Ligue 1 et de revenir un jour à Monaco. Contre toute attente, ses deux vœux pourraient être exaucés plus rapidement que prévu