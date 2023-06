Mercato : Vieira à Strasbourg, Ziyech, Umtiti... ce qu'il faut retenir de ce vendredi

Patrick Vieira à Atlanta avec le New York City le 15 avril 2018

Du côté des bancs de touche d'abord, Patrick Vieira va succéder à Frédéric Antonetti à Strasbourg. L'ex-milieu de terrain des Bleus va signer un contrat de trois ans, comme révélé par le site Foot Mercato. Un accord verbal a été trouvé entre les deux parties, mais le bail n'a pas encore été signé. À Nice, Francesco Farioli, 34 ans, succède à Didier Digard. L'Italien a officié comme entraîneur principal avec Karagümür et Alanyaspor, en Turquie.

L'ailier de Chelsea Hakim Ziyech (30 ans), qui était sur les tablettes du PSG lors du dernier mercato hivernal, avait trouvé un accord avec le club d'Al-Nassr en Arabie Saoudite - club où évolue Cristiano Ronaldo - contre 10 millions d'euros. Problème, le Marocain aurait manqué sa visite médicale selon le Guardian. L'état de son genou n'aurait pas rassuré les docteurs saoudiens.

Samuel Umtiti n'est officiellement plus un joueur du FC Barcelone. Le défenseur central, prêté la saison dernière à Lecce en Italie, a résilié son contrat. Alors qu'il lui restait trois ans de contrat, le Barça a indiqué lui "exprimer sa gratitude [...] et lui souhaite beaucoup de chance et de succès dans le futur."

Fin de contrat pour Rami et arrivée de Blas au Stade Rennais

En fin de contrat, Adil Rami quitte le club de Troyes après deux saisons et 39 rencontres disputés. Lucas Hernandez, de son côté, a passé sa visite médicale avec succès à l'hôpital américain. Il va signer son contrat avec le PSG. Le montant du transfert sera de 47 millions d'euros, comme évoqué par RMC Sport.

Ludovic Blas, le milieu de terrain du FC Nantes, va s'engager dans les prochains jours avec le Stade Rennais pour un montant de 15 millions d'euros. Mécontents, des supporters nantais ont apposé de nombreux autocollants de la Brigade Loire sur le portail d'entrée de la résidence du milieu offensif de 25 ans, révèle France Bleu.