Nice : Digard, Ghisolfi, Sablé... Vent de jeunesse et de performance sur le Gym

Quatre succès et un nul depuis sa prise de fonctions le 10 janvier après la mise à l'écart de Lucien Favre, un 6-1 face à Montpellier pour commencer, Lille, Lens et Marseille au tableau de chasse, 13 points pris sur 15 possibles, des joueurs métamorphosés à l'image d'Aaron Ramsey... Didier Digard a redressé l'OGC Nice de façon spectaculaire.

Propulsé numéro 1 pour la première fois, l'entraîneur de 36 ans bénéficie-t-il de la "chance du débutant" ? L'ancien milieu de terrain a-t-il au contraire une vision novatrice du métier, à l'instar du Rémois Will Still ? Il insuffle en tout cas un vent de fraîcheur sur la Côte d'Azur, avec son adjoint Julien Sablé (42 ans) et le directeur sportif Florent Ghisolfi (37 ans), artisan de la réussite de Lens.

Propriété du groupe Ineos, le Gym parviendra-t-il à confirmer sur la durée ? À décrocher une place européenne en fin de saison ? Autour d'Éric Silvestro, retrouvez Philippe Sanfourche, Thibaud Chaboche et Grégory Fortune pour un quizz "Issa Nissa".

