Football : "Je pense que Nantes sera en Ligue 1 ce soir", prédit Pascal Praud

La dernière journée de Ligue 1 va se dérouler ce samedi 3 juin, et le suspens reste entier sur l' équipe qui restera dans le principal championnat français, et celle qui descendra en Ligue 2. Cela se jouera entre l'AJ Auxerre, 16e avec 35 points, et le FC Nantes, 17e avec 33 points.

Alors que l'AJA va affronter Lens à domicile, les Canaris vont recevoir Angers. Et selon Pascal Praud, supporter des Canaris, "Nantes sera en Ligue 1 ce soir". Pour justifier ses propos, le journaliste de RTL a indiqué : "Je me dis, ce soir, est-ce que je préférerais recevoir Lens ou Angers ? S'il y avait Auxerre-Angers, si Auxerre était contraint de gagner, et que Nantes était contrait de gagner contre Lens, je serais sans doute plus inquiet. Je pense raisonnablement qu'Auxerre aura du mal à gagner contre Lens, et je pense que Nantes va battre Angers."

Cette semaine, Pascal Praud avait déjà évoqué ce sujet, lors des Auditeurs ont la parole sur RTL. Si le FC Nantes se maintient en Ligue 1, "je cours tout nu, dans Paris, pendant toute la nuit", a annoncé le journaliste.

