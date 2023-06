Les effectifs commencent petit à petit à bouger en Europe en ce mercato, et notamment en L1, où les gros bonnets s'échinent à se renforcer. Ainsi, le Stade rennais semble muscler son potentiel créatif. Après le milieu très technique Enzo Le Fée, acheté 25 millions d'euros à Lorient, Foot Mercato et L'Équipe ajoutent que le Roazhon Park devrait accueillir Ludovic Blas.

Attaquant polyvalent et capable de faire de grosses différences, l'ancien joueur de Guingamp va coûter 15 millions d'euros aux Rennais, qui montrent encore leur capacité à payer de gros montants de transfert. Ludovic Blas (27 ans) a été auteur de 30 buts lors des trois dernières saisons à Nantes.



Au PSG, un premier gros nom devrait bientôt rejoindre la capitale. Selon RMC Sport, Lucas Hernandez est en vol vers Paris ce jeudi 29 juin. Le défenseur, champion du monde avec les Bleus, quitterait ainsi le Bayern Munich, après un passage marqué par de nombreuses blessures. Le transfert coûterait un peu moins de 50 millions aux Parisiens.

Lens muscle son (entre)jeu

Toujours en France, Lens est en train de faire quelques très jolis coups. En effet, alors qu'on pouvait être sceptique vis-à-vis du vice-champion de France après le départ quasi inéluctable de Seko Fofana vers l'Arabie saoudite, l'organisation nordiste montre qu'elle travaille bien et que sa planification sportive est au point.

En effet, le Racing a signé au milieu Stijn Spierings, le Néerlandais parti libre de Toulouse. Mais a enchaîné avec le jeune Neil El Aynaoui (21 ans), capitaine de Nancy et au talent prometteur. Mais Lens ne semble pas s'arrêter en si bon chemin.

Ainsi, l'attaquant Morgan Guilavogui, auteur de 15 buts en Ligue 2 avec le Paris FC, serait sur le point de s'engager avec le club qualifié en Ligue des champions pour 4 millions d'euros, selon RMC Sport et L'Équipe.

Enfin, les Artésiens vont engager le milieu français du FC Bâle Andy Diouf, 20 ans, et suivi par plusieurs clubs européens, dont l'OM, annoncent les mêmes médias. Lens miserait 15 millions sur un jeune joueur, formé à Rennes, et auteur d'un solide saison chez les Suisses (34 matchs). Du joli travail avant même la fin du mois de juin.

Du côté de Marseille, avant l'officialisation de l'arrivée de Kondogbia, les dirigeants espèrent surtout convaincre au plus Alexis Sanchez de rester. Le Chilien, qui aurait refusé l'Arabie saoudite, scruterait une éventuelle offre d'un plus gros club en Europe, tout en étant séduite par son année avec l'OM. Maks Cardena, journaliste du média ESPN Chili, a ainsi livré son analyse à La Provence : "Il ne quittera le club que s'il reçoit une proposition plus importante. Mais pas facile de trouver un meilleur club que l'OM où il puisse être aussi important. Je pense qu'il y a 75% de chances qu'il reste", pronostique-t-il.

