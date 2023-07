Mercato : Thuram, Weah, Caçapa... Ce qu'il faut retenir de ce samedi

Ce samedi 1ᵉʳ juillet 2023, l'attaquant international français, Marcus Thuram (25 ans, 10 sélections), en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, s'est officiellement engagé avec l'Inter Milan. "Le communiqué de l'Inter ne précise pas la durée du contrat, mais les dernières rumeurs faisaient état d'un contrat de cinq ans", précise le site L'Équipe.

L'international américain Timothy Weah (23 ans) s'est engagé avec la Juventus Turin. "Une nouvelle aventure en noir et blanc, fortement souhaitée par les deux parties, dans le but d'enrichir le Temple des Trophées du musée de la Juventus et son palmarès. Ensemble! Bienvenue, Timothy!", écrit le club turinois dans un communiqué. Selon RMC Sport, l'international américain (23 ans) a signé un contrat de cinq ans. Le montant du transfert s'élève à douze millions d'euros, bonus compris.

L'OM a décidé de conserver Amine Harit, 26 ans, dans son effectif en levant son option d'achat (environ 5 millions d'euros). Le marocain était prêté depuis deux saisons par Schalke 04.

Du côté des bancs de touche, l'entraîneur autrichien Adi Hütter (53 ans), notamment passé par l'Eintracht Francfort, devrait succéder à Philippe Clement sur le banc de Monaco. Selon le site L'Équipe, son contrat devrait être signé dans les prochains jours. Alors que l'ex-joueur de l'OL et adjoint de Laurent Blanc, Claudio Caçapa, a été nommé entraîneur intérimaire du club brésilien de Botafogo.

