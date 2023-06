OM : l'Espagnol Marcelino nommé officiellement entraîneur

C’était un secret de polichinelle, c’est désormais officiel. L’OM a nommé vendredi soir l’Espagnol Marcelino, passé par plusieurs grands clubs de Liga, au poste d’entraîneur pour la saison prochaine. Le coach de 57 ans succède ainsi à Igor Tudor, qui ne sera resté qu’un an et une troisième place en Ligue 1. Marcelino, peu connu en France, est une figure connue et respectée du championnat espagnol. Il a entraîné plusieurs clubs historiques, dont le Séville FC, Villarreal et Valence. Il était sans club depuis la fin de son aventure avec l’Athletic Bilbao, qu’il a quitté en mai 2022.



Marcelino, réputé en Espagne pour son exigence et son caractère, a comme principal fait d’arme sa victoire en Coupe du Roi 2019 (coupe d’Espagne) avec Valence face au FC Barcelone de Lionel Messi. Il avait même réussi à qualifier deux fois de suite le club valencien, alors en crise depuis des années, pour la Ligue des champions.

Un été périlleux

Marcelino, qui va connaître sa première expérience à l'étranger, n'aura que peu de temps pour prendre ses marques. Il devra mener l'OM vers de périlleux barrages de Ligue des champions, avec deux tours de qualifications à passer pour voir la phase de groupes. Une élimination précoce serait vécue comme un affront à Marseille, déjà sortie dès les poules la saison dernière. Le troisième tour préliminaire est prévu le 8 ou 9 août.

D'ici là, Marcelino va retrouver son compatriote et président de l'OM Pablo Longoria, qui était directeur sportif du temps où il coachait Valence. Les deux hommes devront aussi mener le mercato du club phocéen, qui s'annonce une nouvelle fois mouvementé.

