INVITÉ RTL - OM : "C'est vraiment une ville qui respire par le foot", déclare Amine Harit

Amine Harit prend de l'épaisseur à l'OM. Prêté par Schalke 04 pour la deuxième année consécutive, le milieu de terrain confirme après une fin de saison dernière réussie : "Je ne me voyais pas partir après la fin de saison que j'avais vécue avec l'OM (…) Je ne voulais venir qu'ici, précise le franco-marocain. Iil y avait un goût d'inachevé".

Titulaire dans le onze de Igor Tudor, le joueur de 25 ans s'est confié sur son entraîneur. "C'est un style plus stricte et beaucoup plus discipliné, avec beaucoup plus de tactique", précise Amine Harit, qui évoluait sous les ordres de Jorge Sampaoli la saison dernière. "En dehors du terrain Igor Tudor est bon délire, il est tranquille, il fait des blagues", raconte le maître à jouer actuel des Phocéens.

L'ancien Nantais raconte aussi sa vie dans la ville de Marseille : "C'est vraiment une ville qui respire par le foot", affirme Harit.

Il faut le vivre pour le comprendre Amine Harit sur RTL

"Il n'y a que des supporters de l'OM, c'est pas comme dans les autres villes, poursuit le milieu de terrain. Les gens, leur manière de penser, cette pression qu'on sent à tous les matchs, c'est quelque chose qui me motive, qui me transcende. J'ai besoin de ça pour atteindre la plénitude de ce que je peux faire. Les émotions que peuvent te transmettre les supporters, il faut le vivre pour le comprendre", raconte le joueur Marseillais.

Amine Harit s'est aussi confié sur la Ligue des champions, sa vie personnelle, ses débuts en Allemagne et la Coupe du Monde qu'il disputera avec le Maroc cet hiver. Un entretien à écouter en intégralité en podcast.

