publié le 29/05/2019 à 14:57

Capitaine de l'Ajax Amsterdam à seulement 19 ans, déjà international néerlandais à 15 reprises, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux, Matthijs de Ligt fait saliver les plus grands clubs d'Europe en vue de la saison prochaine. Le PSG ne fait pas exception. Selon le média néerlandais De Telegraaf, le club de la capitale aurait proposé à l'Ajax 85 millions d'euros, la somme affichée pour le transfert de la pépite.



Après le parcours exceptionnel des Ajaistes en Ligue des champions (éliminations du Real Madrid et de la Juventus Turin notamment), le Real et les deux Manchester, United et City, se seraient déjà positionnés pour attirer le joueur d'1,89 m pour 89 kg. Mais pour Paris et les dirigeants qataris, le principal adversaire semble le FC Barcelone.

Proche d'un accord final avec Antoine Griezmann, le Barça a déjà réussi à convaincre l'autre tête d'affiche de l'Ajax, Frenkie de Jong (22 ans) en déboursant 75 millions d'euros hors bonus. Un argument de poids dans la quête de De Ligt.

La commission de Mino Riola pourrait faire la différence

Même s'il ne peut mettre en avant la légendaire connexion entre Barcelone et Amsterdam, résumée en un mot, le "Barçajax", Paris n'a donc visiblement pas abandonné le dossier menant au natif de Leiderdorp. Le PSG aurait lui aussi un atout dans sa manche : sa proximité avec l'agent Mino Raiola, qui avait favorisé l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic en Ligue 1.



L'hypothèse d'une prime de 10 millions d'euros versée à l'Italo-Néerlandais ne serait pas non plus un frein pour les qataris, en dépit du fair-play, alors qu'elle aurait refroidi plusieurs autres clubs. Deux Néerlandais ont porté le maillot parisien par le passé : Kees Kist en 1983-1984 et Grégory Van der Wiel de 2012 à 2016.