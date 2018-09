publié le 02/09/2018 à 14:59

"Je suis vraiment content d'être ici". Le Stade Rennais a officialisé ce 2 septembre l'arrivée de Hatem Ben Arfa, libre depuis la fin de son contrat fin juin au PSG, dans une vidéo postée sur son compte Twitter.





Dans cette vidéo, on voit le joueur de 31 ans vêtu du maillot du club avec le numéro 18 au milieu de la pelouse du Roazhon Park. "C'est un projet qui m'a intéressé au niveau sportif, niveau ambition et comme je suis quelqu'un de très ambitieux, je pense que j'arrive dans le club qu'il me faut", a déclaré le joueur. Interrogé sur le temps qu'il a mis à faire son choix, Hatem Ben Arfa a expliqué avoir "eu beaucoup de sollicitations".

"Il fallait que j'étudie vraiment toutes les propositions (pour aller) dans un projet qui me corresponde à tous les niveaux", a-t-il expliqué. La participation à la Ligue Europa a notamment fait pencher la balance par rapport à Nice par exemple. "C'est assez compliqué de retourner dans un club où on a été. On a passé une année exceptionnelle, mais c'est compliqué de retourner avec son ex", a-t-il plaisanté.

Le joueur est également revenu sur son expérience au PSG. "Ça a été une aventure avec beaucoup de positif et j'ai beaucoup appris. Ça fait partie de mon histoire. Aujourd'hui, j'écris une autre histoire au Stade Rennais. Aujourd'hui je suis un homme plus fort", a-t-il estimé.



"Je sais que je suis à un très bon niveau, j'ai fait les tests physiques et j'étais bien", a déclaré Hatem Ben Arfa en se tournant vers Olivier Létang. "Il est très affûté", a confirmé le dirigeant, qui en a parlé avec le médecin du club et avec le coordinateur sportif Sylvain Armand, présent lors de la visite médicale. Il espère d'ailleurs faire partie du groupe retenu pour le premier match après la trêve internationale, contre Nice.

