Mercato : le Real n'abandonne pas Mbappé malgré la signature de Jovic

publié le 05/06/2019 à 15:05

Le nom de Kylian Mbappé reviendra-t-il chaque jour jusqu'à la fin de l'été, que ce soit dans des journaux français ou espagnols ? Mercredi 5 juin, L'Équipe assure que le Real Madrid n'a absolument pas abandonné l'idée de souffler le prodige de 20 ans au PSG dès cet été, en dépit de la signature la veille du Serbe Luka Jovic en provenance de l'Eintracht Francfort.



Selon de nombreux observateurs, l'attaquant de 21 ans présente plus le profil d'une doublure à Karim Benzema que d'un cadre en puissance. Or, depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin l'été dernier, l'ex-triple champion d'Europe en titre n'a plus de tête de gondole. Mbappé serait la meilleure, à en croire les récents propos du président Florentino Perez.

La déclaration du natif de Bondy, lors de la remise des trophées UNFP, a un peu plus semé le doute sur son avenir au Paris Saint-Germain, qu'il a rejoint en 2017 contre 180 millions d'euros versés à Monaco. Les mêmes observateurs estiment qu'à terme, Mbappé ira bien au Real. Mais à court ou moyen terme ?

L'annonce officielle (...) ne saurait tarder





L'Équipe, de son côté, l'assure : une offre du Real pour le jeune champion du Monde français est imminente. "L'annonce officielle de ce transfert qui enchante le public madrilène ne saurait tarder et le montant de l'opération devrait se situer juste en dessous des 100 millions d'euros". Soit près de la moitié de ce que Paris a déboursé. Étrange.



La radio espagnole Cadena Ser, estime, elle, que Mbappé ne se sentirait plus aussi bien à Paris. "Kyky" n’aurait pas apprécié le manque de soutien de son club au moment où il cherchait à conquérir le Soulier d'Or, trophée qui récompense le meilleur buteur de tous les championnats européens (revenu à Lionel Messi).



Autre indiscrétion livrée par cette radio toujours bien informée : le père de Mbappé en personne serait en train de négocier avec la direction parisienne pour le départ de son fils à Madrid.