Mercato : Rafinha, Cuisance, De Sciglio... Ce qu'il faut retenir du dernier jour

publié le 06/10/2020 à 12:03

Bouna Sarr et Éric Maxim Choupo-Moting au Bayern, Edinson Cavani à Manchester United, trois recrues en moins de 48 heures au PSG... Longtemps atone, le mercato "estival" 2020 de la planète football s'est emballé dans des proportions inattendues dans les dernières heures, faisant parfois tourner la tête aux amateurs les plus aguerris.

Dans les toutes dernières minutes, Paris a misé sur Rafinha, milieu offensif hispano-brésilien (27 ans) laissé libre par le FC Barcelone, petit frère de Thiago Alcantara, récemment transféré du Bayern Munich à Liverpool. Rafael Alcantara do Nascimento, de son véritable nom, sort d'une saison en prêt au Celta Vigo, avec 4 buts en 30 matches.

Le nouveau numéro 12 du PSG arrive sans doute comme joueur de complément, comme le jeune Moise Kean (20 ans). En revanche, le Portugais Danilo Pereira possède un profil de titulaire en puissance, en sentinelle dans un 4-3-3, aux côtés de Marco Verratti dans un schéma plus offensif.

Cavani chez les Red Devils, Choupo Munichois

Ces trois prêts s'ajoutent à celui du latéral italien Alessandro Florenzi (AS Rome), déjà buteur sous ses nouvelles couleurs face à Angers (6-1). Paris a aussi levé l'option d'achat de près de 60 millions d'euros pour Mauro Icardi, trouvé un accord définitif avec son deuxième gardien Sergio Rico et recruté un troisième homme dans les cages, Alexandre Letellier.

Dans le sens des départs, ceux de Thomas Meunier au Borussia Dortmund et de Thiago Silva à Chelsea étaient acquis. Celui de Edinson Cavani aussi. Mais pas son point de chute : Manchester United, adversaire des Parisiens cette saison en Ligue des champions. Éric Maxim Choupo-Moting prend, lui, la direction d'un autre cador européen, le Bayern où il retrouvera l'ex-Marseillais Bouna Sarr.

Sarr et Lopez quittent l'OM, Cuisance arrive

Reconverti latéral droit, Sarr (28 ans), semble promis à un rôle de doublure de Benjamin Pavard. Il rapporte 10 millions d'euros d'euros à l'OM, qui récupère en plus en prêt le milieu offensif Michaël Cuisance (21 ans), Strasbourgeois de naissance, formé à Nancy, lancé en pro par le Borussia Mönchengladbach et acheté par le Bayern 12 millions d'euros en 2019.

Marseille aussi s'est renforcé à peu de frais en vue de la Ligue des champions avec le milieu Pape Gueye (21 ans), les défenseurs Yuto Nagatomo (34 ans) et Leonardo Balerdi (21 ans), et le jeune attaquant brésilien Luis Henrique (18 ans). Maxime Lopez est lui parti en prêt pour l'Italie, à Sassuolo.

Lyon prête Reine-Adélaïde, garde Depay et Aouar

À Lyon, les dernières heures n'ont pas débouché sur une grosse vente, seulement sur le prêt à Nice de Jeff Reine-Adélaïde assorti d'une option d'achat de 25 millions d'euros et conclu in extremis. Houssem Aouar, convoité par Arsenal et la Juventus, reste dans son club formateur, comme Memphis Depay, dont le transfert au FC Barcelone a finalement capoté.



L'OL conserve donc un effectif pléthorique pour jouer la seule Ligue 1, avec les renforts du milieu brésilien Lucas Paqueta (23 ans, AC Milan), du défenseur international italien Mattia De Sciglio (27 ans, Juventus) et du défenseur central algérien Djamel Benlamri (30 ans, Al-Shabab Riyad).

Doku, nouveau record pour Rennes

Rennes, qui découvrira la Ligue des champions cet automne, a également animé le mercato. Les Bretons ont recruté un bel et prometteur élément offensif : l'ailier international belge Jérémy Doku (18 ans, Anderlecht), transféré pour environ 25 millions d'euros, un record pour Rennes.



Le Stade Rennais a par ailleurs lâché son gardien Edouard Mendy (28 ans) à Chelsea et son attaquant italo-brésilien Raphinha (23 ans) à Leeds pour environ 25 millions d'euros, tout en attirant, en prêt, le latéral brésilien Dalbert (27 ans, Inter Milan) et le défenseur Daniele Rugani (26 ans, Juventus).



Nice s'est renforcé avec l'attaquant Amine Gouiri (20 ans, Lyon), l'ancien milieu des Bleus Morgan Schneiderlin (30 ans, Everton) et, donc, Reine-Adélaïde. Lille a attiré l'attaquant canadien Jonathan David (20 ans, La Gantoise). À Saint-Etienne, la vente record de Wesley Fofana à Leicester (environ 40 millions d'euros) a renfloué les caisses.