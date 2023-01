Chelsea a frappé un grand coup ce dimanche sur le marché des transferts. Les Blues ont mis la main sur Mykhailo Mudryk, l'ailier ukrainien de 21 ans propriété jusque-là du Shakhtar Donestk.

Pour s'attacher ses services et devancer Arsenal qui tenait la corde encore samedi, les nouveaux propriétaires américains de Chelsea ont sorti le chéquier. "Les club se sont mis d'accord sur les détails du transfert : le Shakhtar recevra 70 millions d'euros pour le joueur et 30 millions d'euros de bonus sont envisagés", a révélé le club ukrainien, sur son site internet.

"Nous sommes ravis d'accueillir Mykhailo à Chelsea. C'est un talent extrêmement prometteur et nous pensons qu'il sera un apport majeur pour notre équipe maintenant et pour les années à venir", ont expliqué les co-propriétaires du club, le président Todd Boehly et Behdad Eghbali.

"Je suis tellement heureux de signer pour Chelsea. C'est un immense club, un championnat fantastique et un projet très attirant pour moi à ce stade de ma carrière", a réagi de son côté le joueur.

"Le troisième meilleur ailier gauche d'Europe"

Formé au Shaktar, Mudryk fait ses débuts le 31 octobre 2018 en coupe d'Ukraine, mais il faut attendre 2021 pour voir l'ailier gauche virevoltant véritablement exploser au plus haut niveau. Une révélation que l'Ukrainien de bientôt 22 ans (il les aura le 5 février) doit à un entraîneur : Roberto de Zerbi.

"Lorsque Roberto s'est engagé (en juillet 2021), Mykhaylo est le premier joueur qu'il a appelé. Il n'avait pourtant que 20 ans! Le coach lui a dit : 'Si tu ne deviens pas un super joueur avec moi, tu ne le deviendras jamais. Parce que je crois en toi, en tes qualités", raconte Darijo Srna, le directeur sportif du Shaktar dans un entretien à L'Équipe en septembre 2022.

Sous ses ordres, l'ailier gauche se révèle aux yeux de l'Europe et inscrit deux buts et délivre sept passes décisives de juillet à décembre 2021. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le football est mis entre parenthèse. Orphelin de son entraîneur, Mykhailo Mudryk ne baisse pas pour autant son niveau de performance puisqu'il a été décisif 18 fois cette saison en 18 matchs.

Considéré comme une pépite par son club qui le considère comme le troisième meilleur ailier gauche d'Europe "derrière Mbappé et Vinicius Jr" pour son style de jeu, à la fois très rapide (flashé à 36,6 km/h face au Celtic, faisant de lui le plus rapide de la phase de poules de la Ligue des Champions) et percutant, mais aussi très efficace, comme en témoignent ses statistiques. Des pré-dispositions confirmées par Roberto de Zerbi : "Mudryk est un joueur fantastique, je pense qu'il peut gagner le Ballon d'Or à l'avenir", expliquait-il.

