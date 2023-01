Benjamin Mendy : pourquoi un autre procès doit-il se tenir en juin ?

Le footballeur français et de Manchester City Benjamin Mendy arrive à la Cour d'assises de Chester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 15 août 2022, pour son procès pour le viol et l'agression présumés de sept femmes.

C'est un verdict qui a surpris aussi bien en France qu'au Royaume-Uni. Vendredi 13 janvier, au terme de 14 jours de délibération, le tribunal a déclaré non-coupable Benjamin Mendy de six viols et une agression sexuelle sur quatre femmes.

Mais pour autant, le champion du monde 2018 n'est pas encore totalement tiré d'affaire. En effet, les jurés n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur deux chefs d'accusation : un pour viol sur une femme de 24 ans en octobre 2020 et une tentative de viol sur une femme de 29 ans en 2018.

Benjamin Mendy, champion du monde en 2018, sera ainsi rejugé pendant deux à trois semaines à partir du 26 juin pour ces charges, a annoncé le juge Steven Everett, en charge du dossier. Une audience de procédure est prévue le 27 janvier.

Une audience particulièrement attendue par le joueur. Après ce premier verdict, son avocate a confié : "Monsieur Mendy est ravi d’avoir été acquitté à l’unanimité de huit des dix chefs d’accusation auxquels il était confronté et il attend avec impatience de pouvoir laver son nom pour les deux autres accusations afin de pouvoir commencer à reconstruire sa vie. Tant que la procédure n’est pas terminée, ni moi ni mon client ne sommes en mesure de faire d’autres commentaires", a expliqué Jenny Wiltshire.

Louis Saha Matturie également déclaré non coupable

Le défenseur aux 10 sélections avec les Bleus, suspendu depuis plus d'un an par son club de Manchester City, avait comparu depuis début août. Accusé de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle, il risquait la prison à vie.

Son co-accusé Louis Saha Matturie (sans lien avec l'ancien footballeur Louis Saha), présenté comme son rabatteur, a lui été déclaré non-coupable de trois accusations de viols et le jury n'est pas parvenu à un verdict pour trois autres accusations de viol et trois d'agression sexuelle.

