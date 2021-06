publié le 08/06/2021 à 20:04

Critiqué, Leonardo passe à l'action. Alors que des tensions sont évoquées entre le directeur sportif et son entraîneur Mauricio Pochettino, qui selon Libération ou encore Goal aurait demandé à quitter le club, le Brésilien s'apprêterait à ouvrir le mercato d'été parisien avec l'arrivée de deux nouveaux joueurs, sans verser la moindre indemnité de transfert.

Les deux hommes concernés, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, se trouvaient en effet en fin de contrat avec leurs clubs respectifs, Liverpool et le Milan AC. Le transfert du premier serait acté, à en croire le journal néerlandais De Telegraaf mais aussi L'Équipe. Alors que le milieu de terrain de 30 ans se dirigeait vers le FC Barcelone, la direction parisienne l'aurait convaincu avec une offre financière nettement plus intéressante que celle des rivaux catalans.

De Telegraaf rapporte en effet que le capitaine de l'équipe des Pays-Bas touchera 10 millions d'euros par an dans la capitale, alors que celui-ci émargeait approximativement à 4,5 millions d'euros en Angleterre. Malgré les rumeurs de départ, Mauricio Pochettino aurait joué un rôle essentiel pour convaincre Wijnaldum de rejoindre Paris. Le technicien argentin avait déjà discuté et rencontré le milieu de terrain en 2016 lorsqu'il entraînait Tottenham, mais celui-ci avait finalement décidé de rejoindre Liverpool.

Donnarruma signé puis prêté ?

S'agissant de Gianluigi Donnarruma, gardien italien de 22 ans en fin de contrat avec le Milan AC, le quotidien sportif La Gazzetta Dello Sport assure sur sa une du mardi 8 juin que le portier est "à un pas" de signer au PSG. Un accord verbal aurait même été conclu entre les deux parties, selon le journaliste indépendant réputé Fabrizio Romano. Ce dernier assure qu'un prêt n'est à ce stade pas envisagé, contrairement à L'Équipe, qui évoque un possible départ vers l'AS Rome dans la foulée de sa signature en France.

Les Parisiens comptent déjà comme gardiens dans leur effectif Keylor Navas, qui s'est distingué par ses performances décisives face au FC Barcelone puis au Bayern Munich en Ligue des champions cette saison, et sa doublure Sergio Rico, acheté six millions d'euros l'été dernier. Après un prêt à Fulham, Alphonse Aréola demeure lui aussi sous contrat avec le club.

Le dernier dossier régulièrement évoqué est celui d'Achraf Hakimi. Le défenseur latéral de l'Inter Milan, 22 ans, serait tombé d'accord avec le PSG selon la presse italienne, mais les Parisiens seraient en désaccord avec son actuel club quant à la valeur du transfert. Alors que le club français proposerait 60 millions d'euros pour s'attacher les services du Marocain, les Milanais en attendraient 20 millions de plus, explique le journaliste italien Gianluca Di Marzio. Si leurs exigences ne venaient pas à être satisfaites, les Italiens seraient prêts à conserver leur jeune talent et vendre un autre joueur à la place.