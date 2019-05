publié le 23/05/2019 à 17:40

Le Paris Saint-Germain se fait peur. Quatre jours après la déclaration choc de Kylian Mbappé, où il disait vouloir "plus de responsabilités, peut-être au PSG, peut-être ailleurs", Thomas Tuchel répond en prenant quelques précautions.



"Je suis un peu partagé. Il a de grands objectifs et beaucoup de confiance. Il a eu l'idée de faire ce speech. Il a des idées, il est très intelligent. C'est très clair, quand il fait et ce qu'il fait. Mais, d'un autre côté, il est invité à prendre ses responsabilités".

"Tout le monde est invité, chaque jour, à prendre ses responsabilités, être à l'heure, manger professionnel, dormir professionnel, jouer professionnel. Ce n'est pas nécessaire de faire un speech. C'est pour ça, je suis calme", a-t-il poursuivi.

Le Real Madrid se positionne

Mais le coach allemand comprend l'ambition de son joueur. "C'est un gars spécial, il veut marquer, marquer, marquer et avoir tous les trophées possibles. C'est pour ça on doit accepter et ce n'est pas une chose personnelle. Je ne suis pas en colère, c'est normal. Ce n'est pas un problème de prendre ses responsabilités", a-t-il conclu.





La déclaration du jeune champion du monde a aussi eu pour effet d'attiser l'envie des plus grands clubs européens, notamment en Espagne où le Real Madrid est prêt à dépenser 280 millions d'euros pour l'attirer cet été, selon les médias espagnols. Le club de la capitale française a tout de même rassuré ses supporters, en assurant que sa star "poursuivra la saison prochaine" au club.