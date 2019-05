Mercato PSG : la Juventus de Turin intéressée par Marquinhos

publié le 23/05/2019 à 15:16

Marquinhos semblait être intouchable. Mais apparemment pas pour la Juventus de Turin. Le Brésilien de 25 ans aurait pris contact avec les "bianconeri" à en croire La Gazzetta dello Sport. Le quotidien sportif italien évoque un transfert d'au minimum 60 millions d'euros et d'un possible échange avec le milieu Miralem Pjanic.



À Paris depuis 2013, en contrat jusqu'en 2022, le défenseur brésilien est très attaché a son club. Depuis que les rumeurs mercato fusent, on avait plutôt entendu parlé d'un départ de Presnel Kimpembe, qui n'a pas convaincu cette saison. Depuis 2013, "Marqui" a lui disputé 243 matches sous le maillot parisien.

Ce transfert est-il dans l’intérêt du Paris Saint-Germain ? Difficile de le penser tant Marquinhos est un élément essentiel de l'effectif, que ce soit sur et en dehors du terrain. L'information du média italien est donc à prendre avec des pincettes, même si le journal rose est souvent très bien renseigné sur la Juventus de Turin.

Un échange avec Pjanic ?

60 millions d'euros ne suffiraient pas à ce que Marquinhos signe à Turin, voila pourquoi la Juventus serait prête à céder en plus Miralem Pjanic (29 ans). Le milieu de terrain pourrait faire pencher la balance, en effet. Il avait déjà été dans le viseur de la direction parisienne ces dernières années.



La Juventus, après lui avoir fermé les portes d'un transfert, pourrait bien le laisser partir malgré son contrat qui le lie au club jusqu'en 2023. Dès lors, un échange entre l'ancien Lyonnais et le Brésilien serait envisageable. La Gazzetta dello Sport estime la valeur de Pjanic à 80 millions d'euros.