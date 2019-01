Mercato PSG : Özil ou Willian pour pallier l'absence de Neymar ?

publié le 31/01/2019 à 14:23

Le PSG qui veut boucler l'arrivée d'un second milieu, Marseille sur le point de laisser partir Kostas Mitroglou, Monaco hyperactif : les dernières heures du marché des transferts, qui ferme jeudi 31 janvier, promettent du mouvement chez les clubs de Ligue 1.



Privé de Neymar pour "dix semaines" à cause d'une blessure au pied droit, Paris serait tenté de faire venir un joueur offensif. Plusieurs médias, britanniques notamment, évoquent les hypothèses Mesut Özil, l'Allemand d'Arsenal (30 ans), Willian, le Brésilien de Chelsea (30 ans), ou encore Luciano Acosta, un argentin de 24 ans qui évolue à Washington, aux États-Unis.

Les dirigeants parisiens seraient aussi toujours déterminés à voir un deuxième milieu défensif arriver après l'Argentin Leandro Paredes. Le nom du Sénégalais d'Everton Idrissa Gueye est sur toutes les lèvres, et l'absence du joueur lors du match contre Huddersfield mardi a été remarquée, même si le club anglais a évoqué une blessure.

Le Betis Séville va lever l'option d'achat de Lo Celso

Si Paris se lance effectivement dans une ultime opération, il faudra la faire rentrer dans les clous du fair-play financier. C'est ce que le directeur sportif Antero Henrique s'évertue à faire dans ces dernières heures de mercato en désengorgeant un peu l'effectif. L'option d'achat de Giovani Lo Celso, parti en prêt cet été au Betis Séville, va être levée et rapportera selon la presse espagnole 22 millions d'euros.



L'attaquant Jesé a été lui aussi prêté au club sévillan. Et les jeunes Yacine Adli et Christopher Nkunku pourraient bien partir aussi, vers Bordeaux pour le premier, à Arsenal pour le second à en croire certains médias.