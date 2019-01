publié le 30/01/2019 à 13:44

La Turquie comme point de chute de deux indésirables Marseillais ? À moins de deux jours de la fermeture du marché hivernal des transferts 2019, le site Sport24.gr assure que l'OM est en négociations avancées avec Galatasaray pour le prêt de son avant-centre grec Konstantinos Mitroglou.



Recruté lors du dernier jour du mercato estival 2017 contre 15 millions d'euros versés au Benfica Lisbonne, celui qui devait endosser le costume de "grantatakan" ne joue quasiment plus sous les couleurs phocéennes. Surtout, il n'a marqué que trois buts cette saison, la dernière fois le 7 octobre face à Caen.

Sa première saison à l'OM s'était conclue à 13 buts en 30 rencontres toutes compétitions confondues. Bien moins que les 21 de Bafétimbi Gomis un an plus tôt. Ne comptant visiblement plus sur le Grec de 30 ans, les dirigeants marseillais ont cet hiver fait le pari Mario Balotelli, qui a marqué dès ses premières minutes en ciel et blanc lors de la défaite face à Lille (1-2), vendredi 25 janvier.

Njie, Germain et Sertic proches de la sortie

L'OM cherche par ailleurs à se délester de plusieurs autres éléments devenus indésirables. L'attaquant camerounais de 25 ans Clinton Njie serait sur les tablettes d'un autre club turc, le Besiktas. Valère Germain (28 ans) pourrait retourner à Nice. Le défenseur Grégory Sertic (29 ans), un temps annoncé à Strasbourg, rêve d'Espagne. Tout ces dossiers vont-ils aboutir dans la dernière ligne droite ?