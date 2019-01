publié le 15/01/2019 à 11:46

Idrissa Gueye ? Julian Weigl ? Un autre joueur comme Thiago Mendes ou Lorenzo Pellegrini ? La mi-janvier est atteinte et le PSG n'a toujours pas officialisé l'arrivée d'une recrue au milieu de terrain, un souhait visiblement partagé à tous les étages du club. Lundi 14 janvier, L'Équipe a fait part d'une avancée concrète sur Gueye, le Sénégalais d'Everton (29 ans). 24 heures plus tard, Le Parisien affirme que la piste la plus chaude mène à Weigl, l'Allemand du Borussia Dortmund (23 ans).



Entraîneur du BvB de 2015-2017, Thomas Tuchel espère retrouver son ancien joueur à Paris. Le contact entre les deux parties est établi. Beaucoup moins utilisé cette saison en Bundesliga, Weigl coûterait environ 20 millions d'euros, alors que la somme réclamée pour Gueye serait désormais de 50 millions. Reste à convaincre Lucien Favre, peu enclin à laisser partir l'international allemand, quand bien même il ne lui fait plus guère confiance.

Actuellement en stage au Qatar, le Paris Saint-Germain n'a plus que deux semaines pour recruter avant la fin du mercato hivernal. Ensuite, il ne restera que 12 jours avant le 8e de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse de Manchester United. Incapable de se renforcer au milieu l'été dernier, le champion de France aurait une enveloppe estimée à 30 millions d'euros cet hiver.