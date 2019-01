PSG : pourquoi le stage au Qatar est si important ?

publié le 14/01/2019 à 20:30

Un stage au Qatar pendant que Marseille, Nîmes, Bordeaux ou Angers jouent cette semaine le premier de leurs deux matches en retard. Parallèlement, le PSG devait affronter Montpellier.



Mais le club de la capitale a insisté et obtenu gain de cause auprès de la Ligue de football professionnel. Pour le club de la capitale, il était hors de question de renoncer à ce voyage à Doha prévu de longue date.

La réception des Héraultais a été repoussée au mercredi 20 février (21h). Et dimanche 13 janvier, Neymar, Kylian Mbappé, Gianluigi Buffon et compagnie se sont envolés pour le petit État de la péninsule arabique.

Mais pourquoi ce séjour, qui s'achèvera jeudi 17 janvier, est-il si important pour les Parisiens ? Parce qu'il est censé justifier les sommes folles des sponsors qataris données au PSG en pleine enquête de l'UEFA sur le fair-play financier.

Justifier les contrats de sponsoring locaux

Autrement dit, le club tente de donner des garanties à l'organisme européen sur le bien-fondé de la centaine de millions d'euros provenant de l'office de tourisme du Qatar, de la banque nationale et d'autres organismes encore, si précieux pour le budget du club. En quelque sorte, le PSG est dans un rôle d'ambassadeur.



La délégation comprend au total une centaine de personnes, dont l'effectif quasiment au grand complet - Adrien Rabiot est excusé en raison d'un problème familial. Elle est arrivée vers 20h30 dimanche 13 janvier. Sont notamment au programme de ces quatre jours sur place le tournage de spots de publicité et une opération communication pour vanter les qualités de l'émirat, organisateur du Mondial 2022.

Neymar dans le désert, Neymar à la plage

Les joueurs ne sont pas dupes mais ils n'ont d'autre choix que de se plier à ces obligations. Thiago Silva, le capitaine, disait samedi 12 janvier après le match face à Amiens, que ce n'était "pas ce qu'ils préféraient mais qu'il fallait faire avec".



Lundi matin, Presnel Kimpembe et Alphonse Areola ont visité le nouveau métro high-tech de Doha et le chantier d'un stade du Mondial. Neymar, lui, a joué au foot dans le désert avant d'enfiler un maillot de bain sur les rares plages naturelles du Qatar. De beaux clichés, pour justifier les partenariats.



Au milieu de toutes ces opérations, il y a tout de même un peu de sport. C'était la demande de Thomas Tuchel et de son staff : que ce déplacement ne soit pas uniquement commercial et marketing. Cinq entraînements sont programmés en quatre jours, sur les terrains de l'académie Aspire, à l'ouest de la capitale. C'est d'ailleurs sur ce complexe de 200 hectares avec 11 terrains que le Qatar essaie de former une sélection compétitive pour les prochaines Coupes du Monde.