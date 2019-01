publié le 14/01/2019 à 15:55

La réponse est à la hauteur des tacles glissés par certains médias caustiques lors de l'écriture de la rumeur. Annoncé partant pour la Chine lors de ce mercato hivernal, avec à la clef un salaire triplé par rapport à ses émoluments marseillais, Dimitri Payet a livré son point de vue, dimanche 13 janvier, après le match nul (1-1) entre l'OM et Monaco : "Les rumeurs de mon départ, ce sont des bruits, c'est la période, je ne perds pas mon temps à répondre à ces stupidités".



Capitaine des Olympiens face au club de la Principauté, le milieu offensif de 31 ans n'a donc visiblement pas l'intention d'abandonner le navire en pleine tempête, en dépit des résultats et de la colère des supporters. Ces derniers "sont mécontents mais j'ai bien aimé la réponse du groupe, a-t-il assuré. Cette semaine, on s'est fait un petit cocon, on a prouvé qu'on n'était pas mort. Maintenant il y a le match de mercredi (à Saint-Étienne, ndlr) important si on veut bien se replacer".

Par ailleurs, le quotidien L'Équipe fait état lundi 14 janvier d'un statut quo dans le dossier Mario Balotelli. L'attaquant italien de Nice resterait la priorité des dirigeants de l'OM mais les deux parties n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente sur le plan salarial et sur la durée du contrat. Un départ du Grec Kostas Mitroglou et/ou du Français Valère Germain pourrait débloquer la situation.