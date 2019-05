publié le 24/05/2019 à 13:43

La boulette face à Manchester United à marquée les esprits. Depuis, l'avenir de Giangluigi Buffon (41 ans) au Paris Saint-Germain paraît incertain. Vendredi 24 mai (21h05), lors de la dernière journée de Ligue 1 face à Reims, le gardien pourrait être titularisé pour la dernière fois avec le club de la capitale.



Le club a proposé une prolongation d'un an au portier italien. Problème, son rôle l'année prochaine n'est toujours pas acté, ce qui pourrait pousser "Gigi" à quitter la France un an seulement après son arrivée surprise. Lui, en bon compétiteur, souhaiterai rester à Paris et prendre la place de gardien numéro un, ce qui reléguerai Alphonse Areola (26 ans) au statut de deuxième gardien.

Cette saison, une rotation entre le Français et l'Italien a été instaurée par Thomas Tuchel. En championnat, Areola a été titularisé à 21 reprises, Buffon 16 fois. En Ligue des champions, c'était le plus âgés des deux qui était titulaire pour le 8e de finale perdu face aux Red Devils.

Lors d'un entretien avec la télévision italienne Sky Uno, l'ancien portier de la Juventus a affirmé que le PSG lui a proposé de poursuivre l'aventure : "Le club m’a proposé une prolongation, ce qui me rend vraiment heureux. Nous allons nous voir dans quelques jours pour examiner ce projet et voir si nous croyons tous les deux qu’il est bon de continuer ensemble".



Le champion du monde 2006 acceptera-il la proposition faite par le club sans même savoir le rôle qu'il aura la saison prochaine ? Thomas Tuchel a, lui, annoncé qu'un gardien numéro 1 sera désigné et qu'il n'y aura plus de rotation l’année prochaine.