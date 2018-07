PSG : le gardien italien Gianluigi Buffon va signer

publié le 06/07/2018 à 02:27

Son nom était déjà sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines du côté de la capitale. Après avoir passé 17 ans à la Juventus Turin, Gianluigi Buffon, 40 ans, va porter les couleurs du Paris Saint-Germain à partir de la saison prochaine. L'Equipe révèle qu'il va passer la traditionnelle visite médicale vendredi 6 juillet, et qu'il va signer dans la foulée un contrat de deux ans avec le club parisien.



Toujours selon le quotidien sportif, Buffon devrait être officiellement présenté aux supporters et à la presse lundi 9 juillet. L'arrivée d'un joueur au palmarès si fourni et à la notoriété si importante est un nouveau coup de force de la part de la direction du PSG, qui ne semble pas vouloir laisser une seule intersaison se passer sans une signature prestigieuse à son crédit. L'été dernier, le club de la capitale avait créé l'événement avec les arrivées successives du Brésilien Neymar et du jeune attaquant français Kylian Mbappé.

Quel avenir pour les autres gardiens du PSG ?

Gianluigi Buffon, lui, arrive libre après la fin de son contrat à Turin. Il vient encore grossir les rangs d'un effectif prestigieux qui aura encore une fois pour objectif d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Une compétition pour laquelle l'Italien est suspendu pour trois matchs après le carton rouge reçu lors du quart de finale retour opposant la Juventus au Real Madrid, le 11 avril dernier. Reste également à savoir quel sera le futur des autres gardiens du Paris Saint-Germain, le jeune Français Alphonse Areola et l'Allemand Kevin Trapp.