publié le 03/10/2019 à 22:02

Dans cette équipe de France de football, il y a, bien sûr, des motifs de satisfaction. Les champions du monde, Mbappé, Kanté, Mandanda et Kimpembe font leur retour dans la liste des Bleus. Quels doutes alors ? Ils tournent surtout autour de la situation d'Olivier Giroud à Chelsea.

Didier Deschamps le soutient, comme il l’a toujours fait : "La saison dernière, il finit meilleur buteur de la Ligue Europa. C'est aussi le 3e meilleur buteur bleu de l’Histoire". Mais, il y a un mais : "Le problème c’est sa condition physique", concède-t-il. L'attaquant de Chelsea a joué à peine 20 minutes avec son club lors du mois écoulé. "C’est toujours problématique pour un joueur", estime le sélectionneur des Bleus.

Pour le moment, ce n'est pas rédhibitoire… Olivier Giroud, 33 ans, est bien là alors que les Bleus s’apprêtent à affronter leurs deux adversaires directs pour la qualification à l’Euro. Trois équipes en lice pour seulement deux places.

D'abord l'Islande à Reykjavik. Au Stade de France, les Bleus l’avait emporté 4-0 "mais chez elle, l’Islande est beaucoup plus performante", prévient Didier Deschamps. Ensuite la Turquie (à suivre sur M6), seule équipe à avoir battu la France dans la course à l’Euro 2020. "Ils nous ont laminé. C’était un non-match", reconnait le sélectionneur. Et même s’il refuse de parler de revanche, il attend une réaction d’orgueil de la part de ses joueurs. "On est chez nous. On part avec l’idée de s’imposer".