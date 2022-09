Mercato : Pogba, Tchouaméni, Lewandowski... Les transferts marquants de cet été

Aurélien Tchouaméni et Robert Lewandowski avec leurs nouveaux maillots.

Voilà, c'est fini. Le marché des transferts a fermé ses portes ce jeudi 1er septembre à 23h. Il est donc temps de dresser un bilan de ce feuilleton annuel qui rythme l'été des passionnés de football.

Les grosses écuries du Championnat de France ont chacune adopté des stratégies différentes. Président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi souhaitait "la fin des paillettes" à l'aube de cette nouvelle saison. Ce choix de direction n'était pas juste une illusion et a été assumé lors de cet été 2022.

L'été dernier, le PSG avait fait fort, très fort même, en attirant Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma dans ses rangs. Cette saison, les petits nouveaux s'appellent Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Hugo Etikite et Nordi Mukiele. Des joueurs à la réputation assez mesurée.

Chez son rival de l'Olympique de Marseille, l'été a été un peu particulier. Un début de mercato timide a entrainé le départ de Jorge Sampaoli. Le club olympien s'est ensuite ressaisi avec un total de 12 recrues. Jonathan Clauss, Jordan Veretout ou encore le Chilien Alexis Sanchez sont venus renforcer l'effectif.

L'OL rappelle "ses vieux"

De son côté, l'Olympique lyonnais a raconté une jolie petite histoire. Privé de Coupe d'Europe, Lyon est parvenu à trouver un accord avec Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, deux joueurs emblématiques de sa formation et de son histoire.

L'OGC Nice s'est aussi illustré lors de ce mercato estival. Au cœur de la nuit, ce jeudi 1er septembre, les Niçois étaient encore actifs. Gaëtan Laborde est arrivé sur la Côte d'Azur pendant qu'Amine Gouiri allait à Rennes.

La jeunesse française convoitée

Une tendance s'est confirmée cet été. Les jeunes joueurs français ont bien la cote. Aurélien Tchouaméni (22 ans) est passé dans un autre monde en signant au Real Madrid, vainqueur de la dernière Ligue des champions. Pour plus de 80 millions d'euros, Wesley Fofana (21 ans) s'est engagé avec Chelsea. Jules Koundé (23 ans) est passé de Séville à Barcelone. Joueur du Stade rennais, le prometteur Mathys Tel (17 ans) a fait son arrivée au Bayern Munich.

À bientôt 30 ans, Paul Pogba est moins jeune que ses compatriotes. Libre après la fin de son contrat avec Manchester United, le milieu de l'équipe de France a décidé de revenir dans son ancien club de la Juventus Turin. Le joueur a bien fait de rapidement régler cette histoire, lui qui traverse une période difficile avec cette affaire d'extorsion.

Cristiano Ronaldo privé de Ligue des champions

Le jour s'est levé sur Manchester, et Cristiano Ronaldo appartient toujours à United. La star portugaise avait des envies de départ suite à la non-qualification de son club pour la Ligue des champions. Le meilleur buteur de la compétition (140 réalisations) est finalement resté en Angleterre. L'attaquant de 37 ans n'aura pas l'occasion de briller en C1, une première dans sa carrière.



Il est temps à nouveau de croire au FC Barcelone. Le club catalan a fait "tapis" lors de ce mercato avec un recrutement de choix. L'arrivée de Robert Lewandowski, en provenance du Bayern Munich, a évidemment fait grand bruit. Le club allemand a misé sur le Sénégalais Sadio Mané, joueur de Liverpool, pour remplacer sa vedette polonaise. Courtisé par de nombreux clubs, le Norvégien Erling Haaland évolue désormais à Manchester City.



Le prix du transfert le plus élevé est attribué à Manchester United. Le club anglais aurait déboursé 95 millions d'euros plus des bonus pour Antony, joueur de l'Ajax Amsterdam. Les deux formations ont beaucoup échangé cet été. Le défenseur Lisandro Martinez est aussi passé d'Amsterdam à Manchester où il a retrouvé Erik ten Hag, coach de l'Ajax la saison dernière. Manchester United a aussi enregistré l'arrivée du Brésilien Casemiro, joueur emblématique du Real Madrid.

