OM : Mario Balotelli pose officiellement avec le maillot de Marseille

publié le 23/01/2019 à 17:29

Pas de visite médicale compromettant le transfert, pas de rebondissements de dernière minute. Mario Balotelli est officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille, pour les six prochains mois au moins en théorie. Le sulfureux italien passé par l'Inter Milan, le Milan AC, Manchester City et Liverpool quitte Nice après deux bonnes saison à 17 puis 24 buts, avant de s'éteindre et de se froisser avec son nouveau coach Patrick Vieira fin 2018.



L'attaquant de 28 ans et d'1,89 m, libéré par l'OGC Nice, débarque enfin à la Commanderie après des semaines de négociations cet hiver, en plus des approches de l'été dernier. Court bonnet noir sur la tête, il a été officiellement présenté mercredi 23 janvier en fin d'après-midi avec son nouveau maillot ciel et blanc, floqué du numéro 9, celui réservé aux avant-centres.



"Super Mario" sera-t-il aligné avec l'OM dès vendredi 25 janvier pour la réception de Lille au stade Vélodrome en ouverture de la 22e journée de Ligue 1 ? À écouter Rudi Garcia, non. "Impossible de le voir quand bien même il serait qualifié", a certifié l'entraîneur phocéen deux heures avant l'annonce du transfert.

Coup de poker

C'est "un joueur qui n'a pas joué depuis deux mois (le 4 décembre, ndlr), qui ne s'est pas entraîné, il faudra attendre de savoir dans combien de temps il sera à 100%", a poursuivi Garcia. Pourtant, le site internet du club, qui propose déjà d'acheter son maillot, le présente en tête d'affiche sur la page de la billetterie pour OM-Lille et indique qu'il "pourrait faire ses grands débuts sous le maillot olympien".

Le staff va tout faire pour vite le remettre totalement sur pied. Il y a urgence : l'Olympique de Marseille (7e de L1) est à six longueurs du podium, son objectif (avec un match en retard). Balotelli vient pour régler les problèmes de finition de l'attaque marseillaise. Valère Germain et Kostas Mitroglou, trois buts chacun, semblent dans une impasse.. C'est pour cette raison que l'exécutif marseillais a fait le forcing pour parvenir à un accord avec le buteur italien et son agent, Mino Raiola, grand expert en négociations qui durent.



Selon plusieurs médias, Balotelli pourrait toucher plus de 3 millions d'euros de salaire jusqu'au mois de juin, plus une belle prime à la signature. Son recrutement ressemble à un coup de poker. L'arrivée en fanfare d'une star mondiale, même irrégulière, aura au moins un mérite : pendant quelques jours au moins on parlera moins des "Garcia dégage" et des "direction démission" scandés et écrits par les supporters au stade et sur les murs du centre d'entraînement.