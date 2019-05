Disparition d'Emiliano Sala : Nantes - Saint-Étienne, bien plus qu'un match

publié le 30/01/2019 à 07:32

Des chants, des applaudissements, un t-shirt à l'effigie d'Emiliano Sala arboré par les joueurs pendant leur l'échauffement. Mercredi 30 janvier (21h), c'est bien plus qu'un match de football qui se joue à La Beaujoire entre Nantes et Saint-Étienne, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1.



Neuf jours après la disparition tragique de l'ancien buteur nantais Emiliano Sala, qui venait d'être transféré à Cardiff, la soirée sera chargée en émotion. Conformément à la volonté de la famille de l'Argentin de 28 ans, il n'y aura pas d'hommage officiel ni de minute de silence. Mais joueurs et supporters exprimeront leur affection pour celui qui jouait à Nantes depuis trois ans et demi.

L'entraîneur des Canaris, Vahid Halilhodzic, s'attend à une vive émotion, "partout, mais faut pas qu'on explose, qu'on craque complètement. Mais c'est pas facile, franchement c'est pas facile". Depuis une semaine, malgré sa douleur, le technicien bosnien de 66 ans a tenté de se comporter en frère, en père, pour ses joueurs, tous touchés évidemment et même très affectés pour certains d'entre eux.

Faire face humainement ensemble et se servir du match de ce soir comme d'un début d'une thérapie délicate. C'est ce qu'espère "coach Vahid". "Il y a beaucoup de tristesse mais il faut gagner pour donner un petit peu de sourire aux joueurs, au club, à tout le monde. C'est la meilleure chose pour sortir de cette situation. Il faut gagner". Gagner aussi pour Emiliano, qu'il aimait tant, qu'ils aimaient tant.