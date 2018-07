publié le 31/08/2017 à 08:56

Le mercato d'été 2017 a été réellement lancé quand le PSG a ravi, à la surprise générale, Neymar au FC Barcelone. Il s'est notamment refermé en France sur un autre mouvement fou, le prêt avec une option d'achat estimée à 180 millions d'euros du Monégasque Kylian Mbappé. L'été dernier, les 20 clubs de L1 n'avaient déboursé que 154 millions d'euros sur le marché des transferts, dont 99 pour attirer des joueurs d'autres championnats. Cette fois, le seul Neymar a coûté 222 millions d'euros.



L'ultime transaction a concerné l'Olympique de Marseille, qui a officialisé à 23h52 le recrutement du buteur grec Konstantinos Mitroglou, transféré du Benfica Lisbonne. Le joueur sera présenté à la presse vendredi 1er septembre dans la matinée (10h00). Le transfert s'élèverait aux alentours de 15 millions d'euros pour un contrat de quatre ans, selon les chiffres donnés par La Provence et L'Équipe. L'OM a ainsi trouvé l'attaquant qui lui manquait dans la dernière après-midi d'ouverture du marché des transferts, après avoir arpenté bien des pistes (Olivier Giroud, Diego Costa, Vincent Aboubakar...). Mitroglou, international hellène (58 sélections, 14 buts) de 29 ans, joueur puissant, devrait être le complément en attaque de Valère Germain.

Suivez la dernière journée du mercato en direct :

23h52 - Mitroglou est Marseillais. L'attaquant grec de 29 ans quitte le Benfica et s'engage pour quatre saisons à l'OM, qui tient enfin et juste avant l'heure fatidique, l'avant-centre tant attendu.



23h35 - Hatem Ben Arfa annonce sur Instagram qu'il reste au PSG, "comme prévu".

Comme prévu .. me quedo ! Une publication partagée par Hatem Ben Arfa (@hatembenarfaofficiel) le 31 Août 2017 à 13h59 PDT

23h30 - Le PSG a prolongé le contrat de son jeune attaquant Odsonne Edouard, 19 ans, avant de le prêter avec option d'achat à son futur adversaire en Ligue des champions, le Celtic Glasgow.



23h16 - Interrogé sur son avenir après la victoire des Bleus sur les Pays-Bas, Thomas Lemar a répondu : "Pour l'instant je suis Monégasque et tout se passe bien". Liverpool et Arsenal sont revenus à la charge avec des offres supérieures à 90 millions d'euros.



22h59 - Plus qu'une heure pour négocier les derniers achats et les dernières ventes dans ce mercato estival 2017. Ben Arfa est toujours Parisien, l'OM n'a toujours pas officialisé le recrutement d'un attaquant.



22h25 - L'Olympique Lyonnais a cédé Sergi Darder à l'Espanyol Barcelone. Pour 300 000 euros, le milieu de terrain espagnol est prêté pour la saison 2017/2018. Un prêt assorti d'une option d'achat de 8 millions d'euros.



22h11 - Si on l'annonçait à Chelsea, l'attaquant espagnol Fernando Llorente jouera finalement pour un autre club londonien. Il rejoint Tottenham pour un montant de 12 millions d'euros.

Fernando Llorente pictured in a Tottenham kit. #THFC pic.twitter.com/7PRDST5SdH — Daily Hotspur (@Daily_Hotspur) 31 août 2017

21h56 - Selon des informations du Guardian, Mamadou Sakho va retourner à Crystal Palace. Liverpool est finalement tombé d'accord avec le club londonien sur un transfert de 28 millions d'euros. Le défenseur central retourne dans ce club où il avait fait un passage autant remarqué qu'apprécié, la saison précédente.



21h36 - Tanguy Ndombele, milieu amiénois de 20 ans, va rejoindre l'OL. On peut le voir posant avec son nouveau maillot sur Instagram. Plus tôt dans ce mercato, le joueur avait décliné les approches de Hoffenheim et l'Inter Milan.



21h17 - Les matchs de qualification pour le Mondial-2018 mettent-ils le mercato sur pause ?



20h47 - Nampalys Mendy, milieu de Leicester, sera prêté à l'OGC Nice, son ancien club où il avait passé de belles années entre 2013 et 2016.



20h25 - Hatem Ben Arfa est toujours Parisien mais l'un de ses conseillers se trouve en trouve en Turquie. Fenerbahçe tient la corde devant le Besiktas si la situation se débloque.



20h09 - Mbappé sur le site du PSG : "Pour tout jeune originaire de la région parisienne, c'est souvent un rêve de pouvoir porter le maillot et de goûter à l'atmosphère unique du Parc des Princes. J'ai été séduit par le projet du club, c'est l'un des plus ambitieux en Europe".



19h58 - Nasser Al-Khelaifi dans le communiqué du PSG : "Il était primordial pour le football français de garder et faire progresser un tel talent dans notre Championnat (...) Depuis son éclosion au haut niveau, il véhicule une excellente image, celle d'un jeune joueur très respectueux, ouvert, ambitieux et déjà très mûr. Sous nos couleurs, au milieu de très grands joueurs, Kylian va poursuivre une progression qui profitera également à l'équipe de France dans les mois et années à venir".



19h32 - Officialisation de l'arrivée de Kylian Mbappé au PSG ! Monaco et le club de la capitale viennent de communiquer en même temps sur les réseaux sociaux. Le petit prodige du football français, 18 ans, est comme prévu prêté jusqu'à la fin de la saison. "Ce prêt est assorti d'une option d'achat qui, dès son exercice, lierait ensuite le joueur au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2022", précise le PSG sur son site internet. Selon différents médias, l'option d'achat s'élèvent à 180 millions d'euros, bonus compris, ce qui en ferait le 2e joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Kylian Mbappé ! ¿ #BienvenueKylian pic.twitter.com/y1yiSq9DW9 — PSG Officiel (@PSG_inside) 31 août 2017

L’AS Monaco souhaite le meilleur pour la suite à @KMbappe qui rejoint le @PSG_inside ! #MerciKylian pic.twitter.com/d1GA5d1FoC — AS Monaco ¿¿ (@AS_Monaco) 31 août 2017

19h30 - Rémy Cabella est Stéphanois. Le milieu offensif de 27 ans est prêté pour une saison par l'OM.



19h25 - Mbaye Niang est prêté avec obligation d'achat au Torino par le Milan AC. L'attaquant de 22 ans ne s'est jamais pleinement imposé au Milan, qui l'avait recruté à l'été 2012. Depuis, il a été prêté à Montpellier, au Genoa ou à Watford.



18h51 - Nicolas De Préville quitte officiellement Lille pour Bordeaux. L'attaquant de 26 ans s'est engagé pour quatre ans avec les Girondins contre une somme estimée à 10 millions d'euros.



18h30 - Plus que 5h30 avant la fin des transactions et plusieurs dossiers toujours pas finalisés : Mbappé, Lemar, Mitroglou...



17h45 - Le Portugais Nani (30 ans) quitte Valence pour une saison en prêt à la Lazio Rome.



17h27 - Annoncé proche de Marseille puis de Monaco ces dernières heures, l'attaquant belge de Liverpool Divock Origi (22 ans) est finalement prêté à Wolfsburg pour une saison.



17h10 - Thomas Lemar serait plus séduit par le projet de Liverpool que par celui d'Arsenal.



16h49 - De nombreuses sources françaises assurent que l'officialisation du transfert de Kylian Mbappé au PSG, sous forme de prêt avec option d'achat obligatoire, est imminente.



16h21 - Hatem Ben Arfa pourrait être impliqué dans la transaction pour le transfert de Jean-Michaël Seri de Nice au PSG.



16h07 - Le Daily Mail annonce une nouvelle offre d'Arsenal pour Thomas Lemar à hauteur de 90 millions de livres (98 millions d'euros). Monaco va-t-il accepter ?



15h43 - Marseille et Benfica serait tombés d'accord pour le transfert de Konstantinos Mitroglou (29 ans), annonce L'Équipe. L'OM verserait 15 millions d'euros pour s'attacher les ervices du Grec.

15 - @kmitroglou a marqué au - 15 buts lors de chacune de ses 3 dernières saisons de championnat (avec Benfica & Olympiakos). Sauveur ? pic.twitter.com/Q25Bj8qjyW — OptaJean (@OptaJean) 31 août 2017

15h37 - L'ancien Marseillais Giannelli Imbula prêté à Toulouse. Le milieu de 24 ans appartient à Stoke City depuis 2016 après une année à Porto.



15h29 - Arsenal aurait accepté une offre de 60 millions de Livres de Manchester City pour Alexis Sanchez, annonce le Mirror Sport.



15h18 - Le Portugais Renato Sanches (20 ans) quitte le Bayern Munich pour Swansea, en Angleterre. Selon Kicker, le magazine allemand du football, il s'agit d'un prêt payant à hauteur de 8,5 millions d'euros.



15h10 - Riyad Mahrez autorisé à quitter brièvement la sélection algérienne pour négocier son départ de Leicester. L'attaquant de 26 ans est courtisé par le FC Barcelone.



14h36 - Draxler à Arsenal après le départ d'Oxlade-Chamberlain à Liverpool ? La vente du milieu anglais de 24 ans aux Reds pour la somme conséquente de 37, 7 millions d'euros ouvre la voie à l'arrivée de l'ailier allemand du PSG, avancent plusieurs médias européens.



14h02 - L'OM n'a pas éliminé la piste d'Islam Slimani alors que les phocéens travaillent également sur le dossier Konstantinos Mitroglu. Vont-ils enfin attirer l'attaquant tant attendu ?



13h44 - Jean-Michaël Seri sera-t-il toujours Niçois ce soir ? Longtemps convoité par le FC Barcelone avant que le dossier ne tombe à l'eau, c'est un club français qui a réactivé cette piste récemment. Bloqué sur les dossiers Fabinho et Danilo Pereira, le PSG revient à la charge dans les derniers instants du mercato.



13h33 - Serge Aurier quitte Paris et prend la direction de Tottenham. La vente du latéral droit ivoirien de 24 ans, dont le transfert a été retardé par l'obtention d'un permis de travail en Angleterre, devrait rapporter 25 millions d'euros au PSG selon les estimations de la presse.

12h55 - Yohan Mollo bientôt à Fulham ? L'ancien Stéphanois, qui évoluait au Zénith Saint-Pétersbourg, devrait prendre la direction de l'Angleterre, selon les informations de L'Équipe. Fulham évolue en deuxième division.



11h19 - Journée un peu spéciale pour Kiese Thelin. Sous contrat avec Bordeaux jusqu'en 2019, le Suédois a été transféré à Anderlecht avant d'être prêté dans la foulée à Waasland-Beveren. Trois club en une matinée.



11h01 - Loïc Rémy devrait prendre la direction de l'Espagne. Après Chelsea et Crystal Palace, où il n'a guère brillé, l'ancien Marseillais aurait signé un contrat avec le club de Las Palmas, aux Canaries, selon l



10h01 - Éric Bauthéac pourrait quitter Lille et prendre la direction d'Angers, selon Ouest-France. Les discussions seraient avancées entre les deux clubs alors que l'ancien Niçois veut quitter le Nord.



09h15 - Le PSG voulait attirer Pepe Reina dans ses rangs mais s'est heurté au refus de son club, le Napoli. Le président italien a ainsi déclaré avoir reçue une offre de "cinq millions d'euros plus deux de bonus". "Je leur ai répondu 'merci et au revoir'. Pepe Reina a un contrat qui se termine la saison prochaine. Chez moi, on respecte les contrats. Maintenant ils m'écrivent pour dire qu'ils veulent me parler. Mais de quoi ? On n'est pas là pour servir de sparring-partner".



8h30 - Bonjour et bienvenue pour suivre avec nous cette journée passionnante pour les fans de football.