publié le 26/06/2017 à 15:14

Ce lundi 26 juin devrait non seulement marquer la reprise de l'entraînement de l'effectif de l'Olympique de Marseille, mais il devrait voir la signature de la première recrue phocéenne en la personne de Valère Germain. Loin des noms ronflants qui essaiment les gazettes et qui sont annoncés à l'OM du projet McCourt, l'attaquant formé à l'AS Monaco est un joueur précieux qui devrait trouver sa place parmi l'armée de tripoteurs de ballons qui peuple l'attaque olympienne (Thauvin, Payet, Cabella...).



Natif de Marseille alors que son père Bruno portait les couleur de l'OM, Valère Germain arrive dans un club où il est difficile de s'imposer, et son CV pourrait lui donner peu de marge d'erreur auprès d'un public exigeant. Sauf que le récent champion de France avec Monaco a un profil particulier qui rappelle deux autres joueurs qui ont eu des passages réussis au Vélodrome : Didier Drogba et Mickaël Pagis.

"Mika" Pagis, un nom qui ne dit pas grand chose au grand public, mais que beaucoup de fans de football se remémorent avec une certaine nostalgie. Port altier, toucher de balle soyeux et technique d'une finesse rare, son talent pur aurait pu lui valoir une autre carrière. Lorsqu'il arrive à Marseille en janvier 2006 en provenance de Strasbourg, le joueur a 33 ans. Loin d'être un novice du circuit professionnel. Mûr et doté d'une solide expérience en Ligue 2, où il était un buteur régulier avec Nîmes, il avait ensuite enchaîné les saisons à plus de 25 matches en Ligue 1 sous les couleurs de Sochaux, puis Strasbourg (16 buts en 2005-2006). Quand l'OM va le chercher, c'est à la demande de Jean Fernandez, son entraîneur à Sochaux.

Il a gravit tous les échelons

Dans une équipe très verticale avec Franck Ribéry, Samir Nasri et Toifilou Maoulida en attaque, Pagis est la touche technique mais surtout altruiste. Un meneur de jeu très haut sur le terrain, qui ne fait pas de mauvais choix. Une pièce parfaite dans le puzzle des solistes olympiens. Un profil que l'on retrouve aussi aujourd'hui chez Valère Germain, qui ne rechigne pas à s'effacer devant des talents plus brillants, pour le bien du collectif. Excellent en remise, parfait dans ses appels et doté d'un QI football très au-dessus de la moyenne, Valère Germain va apporter de l'à-propos dans les décisions offensives, une touche technique dans l'axe que n'avait pas Béfetimbi Gomis. Avec des ailiers gourmands tels Thauvin et Payet, l'OM a besoin de liant, d'un certain sens du sacrifice et de jeu sans ballon. Un portrait-robot de Germain.



Valère Germain est donc un joueur qui devrait s'imbriquer au mieux dans la ligne offensive olympienne, surtout si Rudi Garcia le fait jouer en soutien d'un attaquant dans un schéma à deux avant-centre. Kylian Mbappé et Radamel Falcao regretteront sans doute un joueur qui les a fait briller, sacrifiant un peu de ses statistiques car le jeu l'imposait (10 buts tout de même en Ligue 1). Tout comme Mickaël Pagis avant lui, il a été un cador en Ligue 2, lors de la saison de la remontée monégasque en 2012-2013 (14 buts en 35 matches), glanant le titre de meilleur joueur de la division avant d'aller en réserve au sein d'une ASM qui avait dépensé des fortunes pour construire un effectif XXL. Qu'à cela ne tienne, Valère Germain a mangé son pain noir et a attendu 3 saisons avant de revenir sur le devant de la scène, avec Nice. Et là encore dans l'ombre de la star des médias et des fans, Hatem Ben Arfa.

Jamais une star, toujours un chouchou

Mais le contexte marseillais est différent, au-delà des statistiques, ce que peut faire Valère Germain dans un collectif peut en faire un chouchou d'un public exigeant mais connaisseur. Là encore Pagis est un exemple mais plus encore, Didier Drogba est la référence dont Germain doit s'inspirer. Arrivé à l'OM à 25 ans en 2003-2004, son passé de footballeur n'indiquait alors qu'une seule saison à plus de 10 buts, avec Guingamp. Une carrière anonyme essentiellement passée en Ligue 2, et une arrivée au Vélodrome dans une grosse cylindrée de Ligue 1 qui pouvait laisser perplexe. En une saison, Drogba est devenu une légende tant par ses buts que sa capacité à "mouiller le maillot", à tout donner à chaque match sans jamais jouer les divas.



Dans une équipe moyenne, malgré une finale de Coupe de l'UEFA, l'Ivoirien avait marqué 18 buts. Une grinta et un sens du combat qui avaient amené le Chelsea de José Mourinho à débourser 37 millions d'euros pour arracher l'idole à un Vélodrome dévasté à l'été 2004. Joueur généreux tout autant que doué, qui avait sûrement, comme ses deux devanciers, besoin de plus de maturité pour s'adapter au haut niveau, Valère Germain a tout de la future idole du stade phocéen et un pion indispensable à l'équilibre du jeu olympien, avec une réelle capacité à être un leader de groupe. À lui de jouer maintenant.