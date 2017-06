publié le 14/06/2017 à 12:06

"Les histoires d'amour finissent mal en général", chantent les Rita Mitsouko depuis 1986. C'est probablement ce qui va se passer entre Hatem Ben Arfa et le Paris Saint-Germain. Chaque jour, l’idylle, qui n'aura duré que quelques semaines l'été dernier, semble toucher à sa fin et devoir se conclure dans la douleur, notamment du côté de l'attaquant de 30 ans. Sa dernière apparition sous les couleurs parisiennes remonte au 5 avril, en Coupe de France. Depuis, le natif de Clamart s'est fait remarquer dans des vidéos sur les réseaux sociaux mais plus jamais sur une pelouse.



"HBA" a encore un an de contrat dans la capitale mais il n'y a aucune raison de croire qu'Unai Emery lui accordera de nouveau sa confiance, ce qu'il n'a fait qu'épisodiquement la saison passée. L'entourage du joueur ne voit pas la situation autrement. Selon Le Parisien-Aujourd'hui en France de mercredi 14 juin, il souhaite que le PSG le libère de cette dernière année et, surtout, lui verse les 6 millions d'euros de salaires initialement prévus. Paris, évidemment, ne l'entend pas de cette oreille et souhaite s'orienter vers un transfert avec une indemnité de l'ordre de 3 à 5 millions d'euros.

En dépit de cette saison gâchée (5 titularisations et aucun but en Ligue 1), loin des lumières de celle passée sous les couleurs de Nice un an plus tôt (17 buts en championnat), Ben Arfa conserve des courtisans, notamment en Turquie. Lui rêve toujours du FC Séville, qu'il devait rejoindre avant que le PSG ne réussisse à le séduire. Mais un an plus tard, la situation a considérablement évolué en Andalouise, où l'entraîneur Jorge Sampaoli a laissé place à son compatriote Eduardo Berizzo. Le directeur sportif Monchi a, lui, filé à l'AS Rome.