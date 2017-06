publié le 21/06/2017 à 17:11

De source proche de Monaco, l'officialisation du transfert va se faire dans les prochaines heures, peut-être jeudi 22 juin. Dans son édition de mercredi 21 juin, L'Équipe écrit au présent que l'Olympique de Marseille tient sa première recrue de ce mercato estival 2017. Sa fiche Wikipédia affirme carrément dans sa biographie générale qu'il évolue déjà au poste d'attaquant à l'OM, sans pour autant donner de détails. Selon toute vraisemblance, Valère Germain va bel et bien porter les couleurs ciel et blanc la saison prochaine, après avoir porté celle des deux autres clubs de Ligue 1 du sud-est de la France, Monaco et Nice.



Depuis plusieurs jours, dirigeants monégasques et marseillais sont tombés d'accord sur un montant de 8 millions d'euros. Restaient à définir les contours des bonus liés aux performances du joueur sous les ordres de Rudi Garcia. Ce serait fait depuis quelques heures. Au maximum, l'ASM percevra 2 millions d'euros supplémentaires. Le joueur de 27 ans, lui, avait donné sa parole à l'OM pour un contrat de quatre ans depuis un long moment. Relégué sur le banc des remplaçants ces derniers mois lors des matches phares en raison de l'éclosion de Kylian Mbappé, il souhaitait retrouver une place de titulaire.

Natif de Marseille

Jamais appelé en équipe de France A, plus vieux que les autres talents monégasques, moins connu du grand public qu'un Radamel Falcao, Valère Germain n'est sûrement pas celui dont rêvaient les sympathisants olympiens lorsqu'ils pensent à "l'OM Champions Project" cher à Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud. Il y a pourtant de fortes chances qu'il les séduisent. Qu'il soit une bonne pioche pour Rudi Garcia.

S'il n'a jamais porté le maillot frappé de la devise "Droit au but", le droitier d'1,80 m est né non loin du stade Vélodrome le 17 avril 1990. Son père Bruno jouait alors pour le Marseille de Bernard Tapie au poste de défenseur ou de milieu défensif, récoltant notamment trois titres de champion de France de 1989 à 1991. Après deux ans au PSG et un à Angers, celui qui honora une sélection en Bleu reviendra à l'OM pour y terminer sa carrière en 1994-1995.

Polyvalent, efficace, humble

Ce statut de Marseillais de naissance ne pourra certes pas aider la nouvelle recrue sur la durée auprès de l'exigeant public marseillais. Discret en dehors des terrains, Valère Germain est surtout un élément offensif polyvalent, apprécié de tous les groupes par lesquels il est passé depuis ses débuts professionnels en 2011, humble, combatif, travailleur, passeur et buteur, capable de se fondre dans tous les systèmes, du 4-4-2 à plat au 4-4-2 en losange en passant par le 4-3-3, en pointe ou sur un côté.



Poussé sur le banc par Kylian Mbappé, il n'a jamais publiquement fait part d'un quelconque mécontentement, entrant toujours avec plaisir en fin de match en Ligue des champions, reprenant sa place dans le 11 de départ pour les matches moins glamour quand il s'agissait de reposer les cadres. Au final, il aura été le Monégasque qui a le plus joué la saison passé avec 36 apparitions en Ligue 1 et 16 en Ligue des champions (pour 17 buts et 4 passes décisives).



Grand artisan de la remontée de Monaco dans l'élite en 2013, meilleur joueur de Ligue 2 cette saison-là, l'ancien international espoirs et des moins de 20 ans a aussi lancé l'épopée monégasque en Ligue des champions l'été dernier avec un doublé en tour préliminaire contre Fenerbahçe. Le type de joueur qui répond présent quand les autres brillent moins. Prêté à Nice en 2015-2016, il s'était parfaitement fondu dans le collectif de Claude Puel, laissant les paillettes à Hatem Ben Arfa, tout en marquant 14 buts et délivrant 6 caviars.

Associé à Gomis en attaque ?

La question est désormais de savoir si Germain sera associé à un autre attaquant dans un 4-4-2 offensif avec Dimitri Payet et Florian Thauvin sur les côtés ou s'il partagera le poste d'avant-centre dans un 4-3-3 cher à Rudi Garcia. Et surtout, quelle sera l'identité de cet autre élément offensif ? En dépit de l'alléchante proposition des Turcs de Galatasaray, l'OM ne désespère pas de convaincre Bafétimbi Gomis (31 ans) de rester une saison de plus. Sur le papier, le profil de la "panthère", finisseur de surface, semble idéalement complémentaire avec celui de Germain. Le choix financier l'emportera-t-il sur le sportif ?