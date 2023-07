Mercato OM : Dimitri Payet quitte Marseille

Une page va se tourner à l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet va quitter la cité phocéenne cet été, a révélé Pablo Longoria lors d'un point presse ce vendredi 21 juillet. "On a convoqué cette conférence de presse pour annoncer qu'on a décidé de ne pas continuer l'aventure avec Dimitri Payet", a déclaré le dirigeant marseillais sur ce départ.

Arrivé à l'OM en 2013, l'ancien international français avait décidé de quitter le club, deux ans plus tard, avant de revenir dans la cité phocéenne en 2017. Capitaine à plusieurs reprises de Marseille, le milieu de 36 ans a disputé plus de 300 matchs sous le maillot olympien.

"J'aimerais continuer à jouer au foot. Je sors d'une saison très difficile avec peu de temps de jeu", a expliqué Payet, ému aux larmes. Le meneur de jeu était mis à l'écart du reste du groupe. Le club avait notamment décidé de ne pas l'emmener en Allemagne où les joueurs de Marcelino sont actuellement en stage.

"Le premier supporter de l'OM"

Pablo Longoria a salué la carrière de Dimitri Payet dans la cité phocéenne. "Tu es une part très importante de ce club, tu as inspiré de nombreux supporters. On a partagé de bons moments, mais même dans les moments de difficulté, tu as aidé le club", a souligné le dirigeant marseillais. Ce dernier a également indiqué que cette décision "était difficile à prendre".

À travers cette conférence de presse, les deux hommes ont fait comprendre que ce choix de se séparer était propre au club, et non au joueur. "Il n'y a pas de colère. Je l'aurais mal pris si le club n'avait pas été correct (...) C'est le football", a confié le milieu de terrain, qui ne semble pas prêt à prendre sa retraite. "Je serai le premier supporter de l'OM", a-t-il assuré.

Malgré cette longévité dans la cité phocéenne, Payet a échoué dans sa quête d'offrir un titre au club marseillais. Le Réunionnais était notamment de la belle épopée des Olympiens en Ligue Europa lors de la saison 2017-2018. Payet et ses partenaires s'étaient inclinés en finale de la compétition européenne face à l'Atlético de Madrid. Peut-être la plus grosse déception de Payet à Marseille.