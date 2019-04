publié le 26/04/2019 à 16:47

Les supporteurs de l'OM n'en n'ont pas fini de se prendre la tête. Après avoir vécu une saison en demi-teinte, qui sera bien meilleure si le club accroche la 3e place synonyme en Ligue 1 de Ligue des champions (Marseille est 5e à cinq journées de la fin), certains joueurs comme Florian Thauvin et Adil Rami ont des envies d’ailleurs, tandis que le dossier Mario Balotelli repart de plus belle.

Auteur de 7 buts depuis son arrivée en janvier, le buteur italien pourrait partir en juin prochain. Il sera alors libre de tout contrat. Arrivé cet hiver en provenance de l'OGC Nice, Mario Balotelli s'est vite imposé dans le schéma de Rudi Garcia. L’intéressé ne s'est pas exprimé ces derniers jours sur son avenir. Mais l'OM n'est pas sûr de pouvoir garder "Super Mario".



Le salaire du joueur de 28 ans est colossal et sans la manne de la Ligue des champions l'année prochaine, le club aura du mal à le digérer. La parenthèse de Balotelli à l'OM aura coûté au club 3,9 millions d'euros, sans les bonus (voiture de fonction, indemnités logements, primes de matches).

Thauvin en Italie ? Lopez en Espagne ? Rami aux USA ?

Le contrat de Florian Thauvin, lui, s’achève en 2021. Mais le jeune homme (26 ans) a faim de Ligue des champions. Problème : il ne fait a priori rêver aucun club capable de payer 40 millions d'euros, malgré ses très belles performances en Ligue 1 (13 buts, 8 passes décisives). Il est annoncé proche de l'AC Milan, mais le club Italien aurait ralenti sur le dossier ces dernières semaines.

Le champion du monde ne serait pas le seul à avoir des envies d'ailleurs. Lui aussi sacré en Russie avec les Bleus, Adil Rami (33 ans) est attiré par les États-Unis et l'Angleterre, selon L'Équipe. Outre-Atlantique, le Los Angeles Galaxy se serait positionné pour recruter le défenseur central en juillet prochain.



Maxime Lopez, jeune pépite du club phocéen (21 ans), semble également tentée par une expérience à l'étranger, notamment en Espagne. En janvier dernier, il avait été annoncé comme "intransférable" par la direction, au moment où le Séville FC s'était intéressé à lui. Son contrat se termine en 2021.