publié le 01/04/2019 à 15:49

Rien n'est perdu, mais l'espoir ravivé par une série de six matches sans défaite dont cinq succès entre début février et la mi-mars est sérieusement retombé. Tenu en échec (2-2) à domicile par Angers après avoir mené 2-0 au bout d'un gros quart d'heure, l'Olympique de Marseille se retrouve à 8 points de Lyon (3e) et 12 de Lille (2e) à huit journées de la fin de cette saison 2018-2019 de Ligue 1.



Pour l'instant, seules les deux premières places - la première n’échappera sûrement pas au PSG - offrent une qualification directe pour la phase de poules de la Ligue des champions, dont tous les clubs rêvent. De l'identité du vainqueur de la prochaine Europa League (Arsenal, Chelsea, Naples... ?) dépendra le sort du 3e : billet direct, également, ou 3e tour préliminaire + barrages, ce qui n'est pas du tout la même chanson.

Avec notamment la réception de Lyon lors de la 36e journée et un OL-Lille le samedi précédent, l'OM peut encore rêver de coiffer Lyon et de terminer sur ce podium qui lui échappe depuis la saison 2012-2013. Son avenir dépend forcément de son classement en fin de saison. En ne se qualifiant "que" pour l'Europa League et non pour la Ligue des champions, ses arguments pour attirer de grands joueurs seront réduits, limitant une nouvelle fois les ambitions du propriétaire américain Frank McCourt.

Sept buts en neuf matches

Sans la manne financière promise par l'UEFA et par les droits télé pour une participation à la "grande" coupe d'Europe, il sera aussi et surtout difficile de retenir les meilleurs éléments de l'effectif. Si le départ d'un Florian Thauvin semble inéluctable à terme et quasiment intégré pour les supporters, celui de Mario Balotelli, en train de les conquérir, laisserait un goût d'inachevé.



En seulement neuf matches sous ses nouvelles couleurs, l'attaquant italien de 28 ans s'est rendu indispensable avec sept buts marqués. Avec "Balo", l'OM semble enfin tenir le buteur qui lui manque depuis le départ de Bafétimbi Gomis en 2017. Personne ne regrette le Grec Kostantinos Mitroglou, prêté à Galatasaray. Mais "Super Mario" ne s'est engagé que pour cinq mois en janvier, avec un énorme salaire à la clef (près de 4 millions d'euros bruts hors bonus éventuels).



Les dirigeants marseillais pourront-ils lui garantir les mêmes émoluments sans Ligue des champions ? L'intéressé sera en outre probablement courtisé par des clubs qui, eux, joueront dans la cour des grands. Il reste deux mois pour le convaincre de rester.