publié le 29/03/2019 à 14:10

Avec l'arrivée du printemps, celle des premières rumeurs, déjà, pour le prochain mercato, celui d'un été 2019 qui s'annonce très agité, de Madrid à Amsterdam en passant bien-sûr par Marseille et Paris. Il y a deux ans, après la gifle reçue à Barcelone en 8e de finale de Ligue des champions, le PSG avait frappé fort en recrutant Neymar puis Kylian Mbappé, faisant des deux attaquants les deux joueurs les plus chers de l'histoire.



Avec le Brésilien et le Français, le club de la capitale s'était encore cassé les dents en 8e sur la scène européenne, déception amoindrie par le pedigree de son bourreau, le Real Madrid de Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane, futur vainqueur de l'épreuve pour la troisième fois de suite. L'humiliation face à Manchester United, en revanche, passe mal, très mal, au plus haut sommet.

Moins pressés par le fair-play financier, les dirigeants vont tout faire pour enfin recruter un milieu de terrain défensif digne de ce nom, et même deux si possible. Vendredi 29 mars, L'Équipe avance les noms de Tanguy Ndombélé et Allan comme priorités. À 22 ans, le premier, international français de l'Olympique Lyonnais, représente l'avenir. Le Brésilien de Naples possède plus d'expérience du haut de ses 28 ans.

Deux joueurs à 80 millions d'euros

La valeur des deux hommes est évaluée à environ 80 millions d'euros. Jean-Michel Aulas peut-il laisser partir Ndombélé chez l'un de ses principaux concurrents en Ligue 1 ? Il n'a jamais fermé la porte. Les dirigeants de Naples seront-ils plus ouverts cet été que cet hiver, lors d'une première approche des Parisiens ? Par le passé, ils ont déjà cédé Edinson Cavani et Ezequiel Lavezzi au PSG.