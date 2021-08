Après une défaite sèche et amère à Angers (3-0), le coach de l'Olympique lyonnais Peter Bosz n'a pas mâché ses mots. Après un mercato calme, avec beaucoup de noms mais peu d'arrivées (ni Azmoun, ni Onana ne seront des Gones), l'entraîneur néerlandais a déjà réclamé des recrues à plusieurs reprises pour correspondre plus à son schéma de jeu.

Arrivé dans les bruits de couloir fin de semaine dernière, le nom de Layvin Kurzawa, le latéral du Paris Saint-Germain, bloqué dans son club, fait de plus en plus d'écho entre Rhône et Saône, et Peter Bosz est à la recherche d'un joueur à ce poste précis.

L'international français de 28 ans avait refusé Galatasaray, et préfère une sortie plus huppée que le club turc, et le PSG doit vendre après son mercato XXL. L'idée de se relancer à l'OL plaît de plus en plus au joueur, reste à se mettre d'accord entre les deux clubs.

Cornet sur le départ

Expulsé ce week-end lors de la déroute contre Angers, Maxwel Cornet était quand même sur la feuille de match malgré d'insistantes rumeurs à son sujet qui l'envoie notamment en Angleterre. Arrivé en 2015 à l'OL en provenance du FC Metz, l'international Ivoirien plaît beaucoup outre-Manche, notamment du côté de Burnley.

Un temps intéressé par le projet Hertha Berlin, le club allemand n'a jamais fait d'offre, alors que plusieurs médias, dont L'Équipe, rapportent une approche à hauteur de 17 millions d'euros de la part des Clarets. L'OL n'a pour l'instant pas fait suite.



Certains postes toujours vaquant

Si l'arrivée de Shaqiri n'est pas encore actée, et que Thiago Mendes est toujours annoncé partant vers Flamengo, le mercato n'est pas tout à fait du goût de Peter Bosz. Henrique, à peine recruté en défense, ne semble pas être le titulaire que recherche le néerlandais, qui attend impatiemment le retour de Denayer et de Damien Da Silva.

L'entraîneur lyonnais ne lâche pas sa direction, et espère toujours renforcer son effectif avant la fin du mercato, le 31 août 2021. La fin de cette période des transferts va être animée du côté du Rhône, après deux journées de Ligue 1 inquiétantes dans le contenu.